NAJLUĐA KARIJERA KOJU FUDBAL PAMTI! Genije u kopačkama koji je od sebe NAPRAVIO BOGA! Razočarao Srbiju kad je zaboravio na Mihu

Ibrahimović je završio s fudbalskom pričom, a njegove čuvene izjave pamtiće se večno, kao i to što nije ni saučešće izjavio porodici Siniše Mihajlovića posle njegove smrti.

Bilo je to davne 1999. godine kada je potpisao prvi profesionalni ugovor. Posle dvadeset četiri godine i više od 500 golova - Zlatan Ibrahimović odlučio je da je dosta! Dovoljno je dao fudbalu, igri zbog koje je danas tu gde jeste. A bio je na dnu.

Životna priča jednog od najsjajnijih fudbalera u istoriji počela je 3. oktobra 1981. u Malmeu. Rođen je u Švedskoj kao sin Šefika i Jurke - izbeglica iz Bosne i Hrvatske. Dakle, na samom početku nije imao velike šanse za uspeh.

Tu u Malmeu mali Zlatan vreme je provodio igrajući fudbal oko zgrade kako bi se sklonio iz kuće da ne gleda konstantne svađe između majke i pijanog oca. Sve je to ostavilo traga na njemu, pa je kao klinac krao bicikle. Kako je i sam ispričao u svojoj biografiji, bio je ekspert:

- Obijao sam katance. Postao sam pravi ekspert. Bum, bum - i bicikl je moj. Bio sam kradljivac bicikala. To je bio moj prvi posao.

Tada verovatno nije mogao ni da sluti koliko daleko će dogurati.

Fudbal ga je vodio od manjih ekipa, za koje je nastupao kao dete, sve do Malmea, gde je 1995. počeo da igra u juniorskoj ekipi. U istom klubu postao je profesionalac 1999. i tada je konačno shvatio da se sve isplatilo. Bilo je to za njega ispunjenje snova, dokaz da vredi.

Odatle je sve krenulo. Kasnije je tresao mreže u dresu Ajaksa, Juventusa, Intera, Barselone, PSŽ, Mančester junajteda, LA Galaksija. Osvojio je dve titule prvaka u Holandiji, pet u Italiji, jednu u Španiji i četiri u Francuskoj. S loptom u nogama pravio je čuda. Harizma koju poseduje je neobjašnjiva.

Ona je jedan od ključnih razloga njegove lude popularnosti. Fudbal mu je dao sve, kao i on fudbalu. Vinuo se u neverovatne visine, dotakao je zvezde. Postao je zvezda. Obožavan je širom planete. Na Balkanu pogotovo.

Taj balkanski gen povezao ga je sa mnogim Srbima... Novak Đoković ga obožava, Siniši Mihajloviću bio je jedan od bliskih prijatelja. Upravo je ta povezanost s Mihom bila glavna tema danima nakon što je legendarni fudbaler preminuo od leukemije. Ibra se tada nije oglasio. Ne samo u javnosti već ni porodici. Na sahrani se nije pojavio. To je jedna od neobjašnjivih stvari koju mu mnogi zameraju.

Ipak, to je jedna loša u moru sjajnih stvari koje vam mogu pasti na pamet kad pomislite na Zlatana. Zato je i ceo svet ostao u šoku kada je nakon nedeljne pobede njegovog Milana nad Specijom na San Siru (3:1) očiju punih suza objavio da je to to. Da je kraj. Da pakuje kopačke. Ibra možda ima 41 godinu, ali je delovalo kao da će igrati i sa 60.

Šta je sve osvojio?

- SP prvenstvo za klubove (1)

- Šampion Italije (5)

- Šampion Francuske (4)

- Šampion Španije (1)

- Šampion Holandije (2)

- UEFA Superkup (1)

- Liga Evrope (1)

- Francuski kup (2)

- Francuski liga kup (3)

- Francuski superkup (3)

- Italijanski superkup (3)

- Španski superkup (2)

- Engleski liga kup (1)

- Engleski superkup (1)

- Holandski kup (1)

- Holandski superkup (1)

Šta nikad nije osvojio?

- Ligu šampiona

Privatni život - 11 godina starija supruga i dva naslednika Zlatan Ibrahimović svoj ljubavni i porodični život nikada nije voleo previše da eksponira u javnosti. Slavni fudbaler skrasio se 2002, kada je upoznao Helenu Seger, 11 godina stariju od njega. Posle četiri godine zabavljanja na svet je došao njihov prvi sin Maksimilijan, a dve godine kasnije i drugi - Vinsent.

