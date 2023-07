ŽELIM DA IGRAM PROTIV ZVEZDE U LIGI ŠAMPIONA: Diskretni heroj iz meča protiv Liverpula, veruje u uspeh protiv DINAMA U HRVATSKOJ

Dušan Jovančić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, ima veliku želju da u Ligi šampiona igra protiv kluba u kojem se afirmisao.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Iskusni vezni fudbaler moraće pre toga da sa svojom Astanom bude bolji od zagrebačkog Dinama.

Dinamo na Maksimiru u utorak od 20.00 časova dočekuje prvaka Kazahstana, a Dušan Jovančić priča za Kurir o toj utakmici, kao i o mogućem sudaru sa Crvenom zvezdom u grupnoj fazi elitnog UEFA takmičenja.

foto: Laszlo Szirtesi / Alamy / Alamy / Profimedia

Koliko može Astana u Zagrebu, a onda i u revanšu kod kuće?

- Imali smo dugacak i naporan put. Na vreme smo došli u Zagreb. U nedelju smo stigli, kako bismo imali dosta vremena da se odmorimo i adaptiramo na drugu vremensku zonu. Znate i sami za "džet-leg" i razliku u vremenu između ovog dela Evrope i Kazahstana - počeo je razgovor za Kurir Dušan Jovančić (32).

foto: www.fcastana.kz

U ekipi Astane su šestorica fudbalera sa prosotra bivše Jugoslavije. Da li je to prednost za vas?

- Ima nas dosta, ali ne mislim da je to, niti prednost, niti mana. Pored mene, tu su Josip Condrić, Aleksa Amanović, Žarko Tomašević, Stjepan Lončar i Marin Tomasov.

Očekujete li neku provokaciju u Zagrebu, pošto ste bivši fudbaler Crvene zvezde?

- Nisam razmisljao o tome, ali svakako očekujem da sve prođe u najboljem redu.

foto: www.fcastana.kz

Ima li Astana potencijal da iznenadi Dinamo? U tre'em kolu bi protivnik bio AEK iz Atine.

- Dinamo je već godinama stalni učesnik evropskih takmičenja. Poseduju veliki kvalitet i znamo da će biti izuzetno teđak dvomeč. Nadamo se prolasku u 3. kolo i sigurno se nećemo predati unapred.

Vaš bivši klub Crvena zvezda igraće grupnu fazu Lige šampiona. Da li biste voleli da se sretnete u grupi?

- Ispunio sam svoju veliku želju da u Zvezdi igram Ligu šampiona i to dva puta. Kada bismo sada bili na suprotnim stranama, verujem da bi osećanja bila pomešana. Svakako bi bilo lepo vratiti se na Marakanu, makar kao protivnik i odigrati još jednu sezonu Lige šampiona.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Pratite li Crvenu zvezd? Kako vam se čini klub sada i u vreme kada ste vi igrali?

- Naravno da pratim Zvezdu. Klub je mnogo napredovao, svake sezone se igra Evropa, sada i direktno Liga šampiona. Za razliku od pre, kada smo počinjali od prvog kola. Finansijski je Zvezda mnogo ojačala. Kako mi se sada čini, ove sezone imaju potencijal da naprave neke velike rezultate.

Igrali ste Ligu šampiona, bili u timu koji je pobedio Liverpul, ali i Salcburg. Kako pamtite taj period?

- Pa, to su sigurno najveće utakmice i najveći uspesi u mojoj karijeri. Ujedno i najlepši period. Tada igrati Ligu šampiona dve godine zaredom je stvarno bio veliki uspeh. Dočekati na Marakani neke od najboljih timova na svetu i pobediti ekipu koja je te godine postala šampion Evrope... Nešto neverovatno. I dalje se naježim kad se setim tih trenutaka, posebno atmosfere na Marakani, pred više od 50.000 navijača. Nešto zaista neopisivo i nezaboravno.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Bili ste jedan od "diskretnih heroja" te generacije Crvene zvezde, zar ne?

- Prijao mi je taj nadimak, a bilo je mnogo “diskretnih heroja” tada. Ne bih bilo koga izdvajao. Pre bih rekao da smo bili jedna jako dobra grupa, predvođena sjajnim trenerom Vladanom Milojevićem.

Imali ste neobičan razvojni put za fudbalera. Igrali ste Zonu, a onda Ligu šampiona. Setite li se tih trenutaka?

- Bilo je mnogo teških trenutaka, kao što ima u karijeri svakog sportiste. Ali, nikada nisam ozbiljno razmišljao da napustim fudbal. Da, krenuo sam iz nižih liga i na kraju dosao do Crvene zvezde. To je dobar primer da je upornost mnogo bitna i da nikada ne treba odustajati. Ujedno, to je i moja poruka mladim fudbalerima. Samo vera u sebe.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Možete li nam nešto reći o Kazahstanu? Kakva je infrastruktira i kakav je kvalitet fudbala u toj zemlji?

- Liga je dosta ujednačena. Svake godine se dva do tri kluba bore za titulu. I nisu to uvek isti klubovi, tako da je prvenstvo zanimljivo i neizvesno. Velika većina stadiona je sa veštačkom travom, što je uslovljeno vremenskim prilikama. Što se tiče ulaganja, ona su malo opala posle korone, ali i dalje je to na solidnom nivou.

Kako je živeti u Kazahstanu? Kakav je standard?

- Lepo sam se snašao u Kazahstanu. Najveći problem je što je zemlja ogromna, pa je svako gostovanje naporno. A, život kao život, dosta je sličan kao u Srbiji, tako da nisam imao nekih problema oko toga. Što se tiče cena, Astana je nešto poput Beograda, možda malo skuplja. Ovde je gorivo mnogo jeftinije, nego kod nas u Srbiji. Ne znam sada tačno koliko, ali je svakako mnogo povoljnije - objasnio je Dušan Jovančić uz topli pozdrav Kuriru iz Zagreba.

Kurir sport/Aleksandar Radonić