"TO NIKAD NEĆU IZNOSITI U MEDIJE" Bahar otvorio dušu - trener Zvezde o Voši, Ligi šampiona, Vojvodini, novim pojačanjima...

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Barak Bahar je izneo očekivanja pred start prvenstva i utakmicu protiv Vojvodine, koju će fudbaleri Crvene zvezde odigrati na stadionu „Rajko Mitić“ u nedelju od 20 časova.

- Veoma sam uzbuđen pred početak prvenstva i prvu tamičarsku utakmicu u ovoj sezoni. Očekujem veliki broj navijača na tribinama i sjajan spektakl. Možemo da obećamo jednu stvar navijačima, a to je da će videti isto ono što su gledali i na prijateljskoj utakmici protiv Fiorentine. Ne govorim o golovima i samom fudbalu, već pre svega o želji za pobedom – istakao je Barak Bahar.

Očekuje strateg crveno-belih da će crveno-beli biti u najboljoj formi pred početak grupne faze Lige šampiona.

- Smatram da je ekipa u najboljoj formi u svakom trenutku, ali svakako će pik fome biti na početku Lige šampiona. Tim je već u ovom trenutku na zavidnom nivou, ali je ujedno i vidljiv napredak iz utakmice u utakmicu. Očekujem da će biti najspremniji na startu grupne faze Lige šampiona.

Stručni štab Crvene zvezde je detaljno analizirao ekipu Vojvodine.

- Naravno da smo ispratili utakmicu koju je Vojvodina odigrala protiv Apoela i ne samo poslednju, već i mnogo prethnodnih mečeva, kako bismo bili maksimalno pripremljeni. Vojvodina je dobar tim. Rezultat koji su ostvarili protiv Apoela nije loš. Mogu da se plasiraju u naredno kolo, ukoliko dobro odrade revanš. Imamo kvalitet i strast. Spremni smo i svesni činjenice će se Vojvodina braniti na našem terenu, kao i da će možda biti potrebno 20 ili 30 minuta da se postigne gol. Imamo pametne i sposobne igrače, koji mogu da reše utakmicu u našu korist.

Nije želeo Barak Bahar da govori o mogućim pojačanjima.

- Rekao sam prošli put da ću o igračima koji su mi neophodni govoriti sa menadžmentom kluba, nikada to neću iznositi u medije. Zadovoljan sam trenutnim timom, a ukoliko budem imao neku želju obratiću se gospodinu Terziću.

Osvrnuo se izraelski stručnjak i na utakmicu protiv Fiorentine.

- Naravno da uvek postoje dobre i loše strane svake utakmice, čak i kada se pobedi ubedljivim rezultatom i kad ekipa postigne pet golova. Mogli smo do još nekog pogotka, ali smo takođe mogli i da primimo gol. Osvrnućemo se na taj meč. Tek smo na početku, igrači se još uvek uigravaju i bolje upoznaju. Očekujem da ćemo biti sve bolji.

Šef stručnog štaba Barak Bahar je na utakmici protiv Fiorentine nosio majicu sa natpisom Tokio, pa je predstavnike medija interesovalo, da li mogu da očekuju uspehe slične onima koji su ostvareni 1991. godine u Bariju i glavnom gradu Japana.

- Ne mogu sada da kažem, moraćete da sačekate na taj odgovor.

Predstavnike medija je takođe zanimalo mišljenje stratega crveno-belih o Andriji Raduloviću, koji je nedavno napustio Zvezdu i trenutno nastupa za Vojvodinu.

- Ne volim da govorim o igračima koji nisu deo tima, pričam samo o onima koji su trenutno deo Crvene zvezde.

Govorio je Bahar i o igračkom potencijalu Uroša Kabića.

- Pričao sam sa Kabićem pre 30 minuta, ali ne o Vojvodini, njegovom prethodnom timu. Razgovarali smo o njemu i kvalitetima koje poseduje, kao što to inače radim sa svim igračima. Sjajno govori engleski i veoma je talentovan, upravo zato je u Crvenoj zvezdi. Predviđam mu veliku karijeru, ukoliko bude vredno radio na njoj.

Mladi igrači su tokom priprema dobili šansu i zaslužili poverenje Baraka Bahara.

- Veoma sam zadovoljan sa mladim igračima, ne samo na utakmicama, već i na treninzima. Vredno rade, žele da se unaprede i budu što bolji, to me zaista raduje. Imamo veliki broj bonus igrača, ali ne volim dan ranije da govorim o sastavu.

Istakao je izraelski stručnjak da neće moći da računa na Kataija i Mijatovića za meč sa Vojvodinom.

- Mijatović ima manji problem sa povredom, uz Aleksandra Kataija, oni će sutra odmoriti, svi ostali su spremni.

Iskoristio je priliku Barak Bahar i da pohvali izdanja Mirka Ivanića.

- Veoma sam srećan što se Ivanić „vratio“. Na početku sam razgovarao sa njim i mogu da kažem da raspoloženje nije bilo na zavidnom nivou. Međutim posle razgovora koji se ticao zahteva i očekivanja koje imamo od njega, vidljiv je napredak. Mirko Ivanić radi upravo ono što želimo, agresivan je, napada dubinu, igra visok presing, asistira i postiže golove. On je igrač koji je potreban ovom timu.

Osvrnuo se Bahar i na odsustvo Aleksandra Kataija.

- Katai je povređen, svakako je deo tima i bio bi u ekipi da nema probleme sa povredom. Kanga se tek vratio iz Gabona, s obzirom da je imao privatnih problema.

Beograd je ostavio lep utisak na Bahara.

- Ne volim poređenja, ali sviđa mi se Beograd. Izuzetno je lep grad. Moja porodica je do juče bila u Srbiji, tako da smo imali priliku da uživamo u Beogradu. U periodu odmora od posla sam stigao sam da ga obiđem i uverim se u njegovu lepotu.

Najavio je strateg Crvene zvezde još bolja izdanja ekipe u narednom periodu

- Znamo kakva su očekivanja i da su izuzetno velika, pre svega kod navijača. Verujem u tim i ne plašimo se uspeha. Nastavićemo vredno da radimo kako bismo bili bolji u narednim utakmicama.

Istakao je Barak Bahar da je svestan pritiska.

- Volim osećaj pritiska, to me pokreće. Posvećen sam radu i kada osetim koliko ljudi navija za Crvenu zvezdu i očekuje dobre rezultate, to me pokreće da još više radim. Volim da preuzmem pritisak, spremni smo za naredne izazove, ne plašim ih se – zaključio je Barak Bahar.

