MEČ VISOKOG RIZIKA NA MAKSIMIRU! Trener AEK-a pred Dinamo: Fudbal treba odvojiti od nasilja

Trener fudbalera AEK-a Matijas Almejda izrazio je večeras žaljenje zbog ubistva navijača njegovog kluba u tuči sa huliganima Dinama iz Zagreba, ali je rekao da fudbal treba odvojiti od nasilja.

"Fudbal treba odvojiti od nasilja, a ovo što se dogodilo je tužno. Ja sam osoba koju ovakvi događaji uznemiravaju. Otišao sam od kuće sa 15 godina i volim mir. Ne volim nasilje ni u jednom delu sveta", rekao je Almejda na konferenciji za novinare u Zagrebu, prenela je Hina.

Navijač AEK-a Mihalis Kacuris ;je ubijen, a osam osoba ranjeno je u napadu navijača Dinama na pristalice atinskog kluba prošle nedelje, uoči utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Atini.

Ta prva utakmica je odložena, odnosno odigraće se u utorak od 20 časova u Zagrebu, dok je revanš u Grčkoj zakazan za 19. avgust.

Argentinski trener rekao je da je priprema za utakmicu drugačija zbog tragedije koja se dogodila.

"Drugačija je priprema, to niko nije očekivao, ;to prevazilazi fudbal. Obe ekipe bile su spremne za najbolje. Postoji program koji je morao da bude promenjen. Trudimo se da radimo ono što volimo, ali razumemo bol porodice i zbog toga izražavamo saučešće. Kao trener pokušavam da se koncentrišem na fudbalski deo. Vlada odlično raspoloženje i ne tražimo izgovore. Situacija je jednaka i za nas i za Dinamo, obe ekipe će imati dve utakmice u četiri dana", naveo je on. Almejda je pohvalio ekipu Dinama.

"Oni su dobra ekipa koja ima iskustvo i način fudbala koji mi se sviđa. Igrači znaju šta moraju da rade na terenu. Poštujem Dinamo. Imao sam saigrače iz Hrvatske koji su imali slične karakteristike kao argentinski igrači", rekao je Almejda.

Kurir sport