"IZNAD MENE JE TADA BIO ANĐEO ČUVAR" POTRESNA ispovest fudbalera koji je PREŽIVEO napad Hamasa - prijatelj mu je UBIJEN na žurci!

Već neko vreme u Izraelu se dešava prava katastrofa, veliki broj ljudi je ubijen, a na jednoj rođendanskoj žurci život je izgubio i fudbaler Lior Asulin.

Na tom događaju prisustvovao je i nekadašnji fudbaler Hapoel Ber Ševe, Ben Šošan, koji je na svu sreću preživeo napad Hamasa.

On je sad odlučio da ispriča jezive detalje sa pomenute žurke, i otkrio kako je ostao bez prijatelja.

- Došao sam na žurku negde oko pola šest ujutru, a potom smo oko sat kasnije počeli da čujemo alarme. Bio sam sa svojom ženom i negde oko petnaest do sedam smo odlučili da bežimo. Ko god je izašao među prvima, naleteo je na prvi udar, mi smo otišli negde oko 07:20. Posle toga su teroristi ušli u žurku, a ja sam se zatim vratio da pokupim par prijatelja koji su bili upucani i dovedem ih u kola - rekao je Šošan.

Nikome na početku nije bilo jasno o čemu se radi.

- Prvo, niko nije ni razumeo šta se dešava. Shvatio sam kasnije da je to bio veliki incident, bez pravih razmera. Policija je usmerila ljude da skrenu desno na putu, a ja sam skrenuo levo i to nas je na kraju spasilo. Ko god je otišao desno je udario na napadače - izjavio je Šošan.

Njegov prijatelj, Lior Asulin, izgubio je život.

- Kada sam ušao unutra, video sam ga. Čak smo se fotografisali i poslao sam sliku prijatelju. Moja žena i ja smo pričali sa njim. Kakav je on momak bio, divna duša. Igrao sam sa njim u Marmoraku. Mnogo dobro sam ga upoznao, ne mogu da verujem i dalje šta se desilo.

Kaže da ga je samo čudo spasilo.

- Mislim da je iznad mene tada bio anđeo čuvar i iznad mojih kola koji me je usmerio. Žrtvovao sam sebe da spasim par prijatelja i mislim da mi je to pomoglo. Samo oko pet do 10 vozila se provuklo. Kada sam video fotografiju na kamerama, shvatio sam koliko je to bilo čudo.

