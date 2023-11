SRBIJA JE PRIJATELJSKA ZEMLJA, U BEOGRADU SAM BEZBEDAN: Barak Bahar kao najbolji ambasador! Šta će popiti sa Pepom Gvardiolom?

Barak Bahar iskoristio je pauzu u Superligi da ode u Izrael i posle nekoliko meseci vidi suprugu i troje dece.

Trener Crvene zvezde organizovao je panel sa novinarima i kao najbolji ambasador Srbije pohvalno i sa poštovanjem pričao o našoj zemlji.

- Srbija je veoma prijateljska zemlja prema Izraelu. Naši ljudi ovde mogu da se osećaju bezbedno. Izraelski timovi dolaze ovde, Makabi Tel Aviv zapravo i živi u Beogradu. Znamo da svetski mediji nisu neutralni i često stvaraju sliku na našu štetu, ali trudimo se da im objasnimo da mi štitimo sebe. Nije lako, lako ali verujem da nas razumeju. I Srbija je zemlja koja je prošla kroz težak period - rekao je Barak Bahar.

Govorio je izraelski stručnjak o Crvenoj zvezdi i kriznom periodu kroz koji prolazi na Marakani.

- Prvo, veoma lepo sam primljen u Srbiji, Beograd je neverovatan. I ja i cela ekipa smo dobili stanove. Početak je bio izuzetan, moj stručni štab i ja sjajno smo se povezali sa igračima i menadžmentom. Kao da smo godinama u klubu, sve se odvijalo odlično. Kada je liga počela, došlo je do prilično prirodnog pada, nakon dva poraza u ligi došlo je do pritiska, takođe od strane medija i navijača. Kada sam stigao na ovo mesto znao sam šta idem i da su očekivanja bila velika. Zaista verujem da je moguće promeniti imidž i zamah, mislim da imamo dobar tim i da ćemo to uspeti.

Podsetio je Bahar da kao trener ima obavezu prema svim igračima Crvene zvezde.

- Kada ste trener, imate veliku odgovornost, a to je da razgovarate sa igračima, upravom i ljudima. I na kraju, ako tim ne uspe, neće kriviti igrača, kriviće trenera.

Otkrio je i kakav je razgovor imao sa Pepom Gvardiolom u Mančesteru.

- Pep je najveći trener na svetu, a možda i u istoriji. On stalno radi, raste, unapređuje i razume stvari. Njegov Siti je sada jedan od najsavršenijih timova u fudbalu. Teško je nositi se sa njima. To što smo vodili protiv Sitija je bilo čudo! Rekao sam mu da volim da vršim pritisak na bilo koji tim, ali u njegovom slučaju ne možete da pritiskate. Kazao mi je da će me u sledećoj utakmici u Beogradu pozvati na čašu vina.

Pomenuo je Bahar da je kao mladić osećao emociju prema Liverpulu i Barseloni, ali da danas kao zreo čovek navija samo za Makabi iz Haife, klub u kojem je ponikao. Ceni i poštuje Crvenu zvezdu i veruje da će pomoći klubu da napravi iskorak.

- Nedostaje mi Izrael i porodica, posebno sada kada je rat. Ali čim sam doneo odluku da odem, pomirio sam se sa tim. Nije lako, ali želi da uspem, tu gde sam. Činim sve da uspem u Evropi,želim da idem napred, bez obzira koliko mi je teško - istakao je Barak Bahar.

