"300 GOLOVA? NEKI TO NISU USPELI NI NA TRENINGU!" Legendarni Anri fasciniran Mbapeom: On je momak koji DIŠE FUDBAL!

Nekadašnji francuski fudbaler Tijeri Anri izjavio je danas da je ono što je do sada u karijeri uradio Kilijan Mbape neverovatno i istakao da igrač Pari Sen Žermena "diše" fudbal i da može da bude još bolji.

Mbape je postigao 300 golova u karijeri i to brže od Kristijana Ronalda i Lionela Mesija. On je do tog dostignuća stigao tokom vikenda, u ubedljivoj pobedi Francuske protiv Gibraltara (14:0), sa 24 godine i 333 dana. I Mesi i Ronaldo, dve najveće fudbalske zvezde u 21. veku, bili su strariji kada su stigli do te brojke.

"Ono što ovaj klinac radi je zaista van ovog sveta. To je jednostavno neverovatno", rekao je Anri koji je sada zadužen za vođenje nove generacije francuski igrača kao trener reprezentacije do 21 godine.

Mbapea su ranije u karijeri često poredili sa Anrijem, pošto su obojica prošla sličan put.

I Anri i Mbape su prošli Klerfonten akademiju pre nego što su zaigrali za Monako sa kojim su obojica osvojila titulu prvaka Francuske. Mbape je zatim ponovio još jedno Anrijevo dostignuće kada je osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine na svom prvom velikom turniru sa Francuskom. Anriju je to pošlo za rukom 1998. godine.

Upoređivali su ga i sa brazilskim velikanom Peleom zbog njegove prerane zrelosti. Ali po stilu, sa svojom razornom brzinom i veštinom, bliži je Anriju.

"On je strelac, asistira, zna kako da uradi sve. Naravno, ima prostora za napredak, ali to nije poenta", rekao je Anri.

Svojim 17. het-trikom u karijeri protiv Gibraltara, Mbape je stigao do 21. postignutog gola ove sezone u 19 mečeva.

U dresu Francuske je do sada postigao 46 golova na 74 utakmice i sada zaostaje samo pet golova za Anrijem na francuskoj listi strelaca svih vremena, odnosno ima deset golova manje od rekordera Olivijea Žirua.

Tačan broj golova u Peleovoj karijeri zauvek će biti tema za debatu. Kao jedan od razloga zašto bi ga trebalo smatrati najvećim igračem svih vremena je to što je postigao više od 1.000 golova u karijeri. Međutim, mnogi osporavaju taj broj jer uključuje i golove postignute u prijateljskim utakmicama ili utakmicama protiv poluprofesionalnih ili čak amaterskih timova.

Kada su ga upitali koliko bi golova Mbape mogao da postigne u karijeri, Anri je u šali naveo cifru od 1.000, a zatim je rekao: "Sve je na njemu".

"On je momak koji diše fudbal, koji se dobro priprema, njegov profesionalizam i želja da igra su uvek tu. 300 golova? Ima nekih koji to nisu uspeli ni na treningu", rekao je Anri.

Kurir sport/Beta

00:23 Mbape čestitao rođendan