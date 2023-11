NE ŽELI VIŠE DA ĆUTI! POZNATI TRENER ZAGRMEO PA OSUO PALJBU PO VAR TEHNOLOGIJI! "Mislio sam da će pomoći, ali nije tako"

Trener fudbalera Vulverhemptona Gari O'Nil rekao je da ga je kontroverzni poraz u utakmici protiv Fulama u Premijer ligi "konačno okrenuo protiv VAR tehnologije".

Vulverhempton je sinoć izgubio od Fulama sa 2:3, a O'Nil je posle utakmice zajedno sa sudijama pogledao sporne situacije kada je sudija Majkl Solzberi priznao da je napravio dve greške.

"Oduvek sam bio za VAR, ali mislim da trenutno pravi veliki problem. Možda sam se večeras okrenuo protiv VAR-a. Mislio sam da će (tehnologija) pomoći, ali čini se da nije tako", rekao je O'Nil za Skaj.Trener Vulverhemptona rekao je da je sudija priznao da je VAR trebalo da ga savetuje da promeni odluku kod prvog jedanaesterca kada je Nelson Semedo prvo došao do lopte pre nego što je zakačio igrača Fulama Toma Karnija.

"Nelson je išao na loptu i nije pipnuo Karnija. Gledao sam to ponovo sa sudijom i on je priznao da su pogrešili i da je trebalo da ga savetuju da pregleda snimak na ekranu pored terena. To mi ne pomaže, to ne pomaže navijačima koji su ovoliko putovali da pomognu ekipi. To ne pomaže igračima koji su ponovo frustrirani", rekao je O'Nil, preneo je Skaj.

On je rekao i da nije trebalo dosuditi penal kod duela njegovog igrača Žoaa Gomesa i Harija Vilsona.

"On misli da je bilo dovoljno kontakta za penal. Ja mislim da je start bio mek", dodao je on.

Takođe, trener Vulverhemptona rekao je da je fudbaler Fulama Karlos Vinisijus trebalo da bude isključen zbog toga što je glavom udario Maksa Kilmana, a da je Tim Rim trebalo da dobije drugi žuti karton zbog prekršaja na Hi Čan Hvanom kod penala.

"Imali smo zanimlji razgovor o kartonu za Rima. On je mislio da je dovoljno dosuditi penal. Kod Vinisijusa, rekao je da je to bio lagan udarac glavom, a ja sam rekao da je to ludo. Možemo glavom da udarimo nekoga na fudbalskom terenu sve dok se smatra da nije bilo dovoljno jako? Posle toga su rekli da je po pravilima to trebalo da bude crveni karton", naveo je O'Nil.

Tokom sezone protiv Vulverhemptona već su dosuđena četiri kontroverzna penala.

"U više navrata smo bili u ovakvoj situaciji. To nismo zaslužili. Prati nas loša sreća. Imali smo ozbiljan razgovor, pokušao sam da ostanem miran. Nisam ljut ni na koga. Nikoga ne zlostavljam. To je bio samo razgovor, šest ili sedam bodova su nam uzeti. Vodim veliki fudbalski klub, razlika koju pravite mojoj reputaciji, napretku ekipe u ligi, sredstvima za život ljudi je ogromna", naveo je on.

"To ne može biti sa svom tehnologijom, u najboljoj ligi na svetu, to ne može biti u redu. Trebalo bi da razgovaramo o utakmici, ali nažalost moramo da razgovaramo o ovome. Imam dve opcije, da nastavimo ovako i da se moji igrači ponašaju kako bi trebalo, poštujemo svakoga i svaku odluku. Ili da kažemo da ovo ne ide, moramo da napravimo buku oko ovoga. Bio sam zaista iskren, radije bih bio pristojan čovek i odgovarao iskreno, ali stvari moraju da se poprave. Ne mogu da prihvatim da odluke toliko često idu na našu štetu", dodao je O'Nil.

Posle 13 kola u Premijer ligi Vulverhempton je 12. na tabeli sa 15 bodova.

