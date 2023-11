NIKOLA STANKOVIĆ: Da ispravimo greške protiv Ferencvaroša

Čukarički će poslednji meč kao domaćin u grupnoj fazi Lige konferencije za ovu sezonu odigrati protiv Ferencvaroša na stadionu „Dubočica“ u Leskovcu (četvrtak, 21 čas). Biće to prilika da beogradski tim popravi utisak, možda i da prvi put ove sezone ostane neporažen u evropskim mečevima.

U prethodnih šest mečeva, dva u plej-ofu za Ligu Evrope i četiri u F grupi Lige konferencije Brđani su zabeležili isto toliko poraza. Ipak, pobeda u prethodnom kolu u Super ligi protiv Radničkog u Nišu donela je veliku injekciju samopouzdanja timu sa Banovog brda.

- Kao da smo skinuli teret od hiljadu kilograma sa leđa – naglasio je na startu vezista Čukaričkog Nikola Stanković, koji je potom nastavio:

- Pritisak postoji, ali ako ne možemo sa tim da se nosimo, onda je pitanje treba li da se bavimo ovim poslom. Moramo da budemo jači od svega, pa i od tog pritiska. Svakako da je pobeda donela osmehe, ali i samopouzdanje koje nam je nedostajalo, ipak prilično dugo nismo pobedili u Super ligi. Želimo da igramo na gol više i lepo za oko, upravo tako je bilo u Nišu i zaista smo srećni zbog toga. Vremena za slavlje nije bilo, nije bilo ni razlog, s obzirom da je ostvarena prva pobeda posle dužeg vremena.

Već danas Čukarički će imati evropski ispit, protiv prvaka Mađarske Ferencvaroša.

- Za nas u Čukaričkom je sve ovo novo. Možda rezultati nisu onakvi kakve mi i javnost želimo, ali mi zaista dajemo sve od sebe. Da li je to dovoljno? Bodovno nije, nemamo rezultat koji želimo, ali verujemo da možemo bolje. U nekoliko mečeva u Evropi smo bili dobar, jak, kompetitivan rival. Imali smo i naše šanse, nismo ih iskoristili, ali nije promašio samo onaj ko nikad nije šutnuo. Želimo da probamo, da ovoga puta koristimo šanse, nadam se da će ovoga puta biti dovoljno za bodove u Evropi. Izaći ćemo na teren sa mnogo želje, snage i volje da osvojimo bodove, fudbal se zbog toga i igra. A da je lako, verujte da nije, posebno protiv ovako teških rivala.

Nikola Stanković je želeo da istakne šefa struke Ferencvaroša Dejana Stankovića, kao i nekadašnjeg saigrača u crveno-belom dresu Aleksandra Pešića.

- Dejan Stanković je važna figura u mom životu, on me je prebacio u prvi tim Crvene zvezde. Legenda je srpskog fudbala i neko ko je pun strasti i želje za pobedom. Isto to mogu da kažem i za Šilju Pešića. Oni kao stariji su sjajno prihvatili nas mlađe, nikad nisu „dali na nas“. I za to im skidam kapu. Rade veoma dobro i u Ferencvarošu, videli smo kako su nas pobedili u Budimpešti, preokretom posle našeg vođstva. U seriji su lošijih rezultata, a nadamo se da se to neće promeniti u Leskovcu. Mi idemo na pobedu, u Budimpešti nam je nedostajalo malo koncentracije u bitnom delu meča, sada želimo da to ispravimo i da upišemo bodove – rekao je Nikola Stanković.

