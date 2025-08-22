Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.

Odigrali su "orlovi" fenomenalan meč, održali su čas košarke Dončiću i ekipi, a selektor Slovenije, Aleksandar Sekulić, posle meča je istakao kako nikada nije video ovako frustriranog Luku.

- Ja sam ovog puta s njegove strane osetio frustracije. Možda moramo malo da se pomirimo s tim da je važan i kvalitet. Protivnik je bio znatno bolji. A mi smo mu dozvolili da izgleda još bolji. Upravo to moramo da popravimo i da pomognemo Luki - rekao je Sekulić, pa dodao:

- Protiv ovakve ekipe ne možeš igrati šah. Nešto joj moraš ponuditi. Mi nismo... Nedostajali su mi želja, energija.. Podbacili smo. Na treninzima često vidim više.

Zatim je selektor Slovenije poslao još jednu poruku svojim igračima.

- Vreme je da se pogledamo u ogledalo. Ako želimo da budemo uspešni, moraćemo da pokažemo više energije, borbenosti, komunikacije, rada u odbrani... Nadam se da će ovaj poraz izazvati reakciju kod košarkaša. Momci su već pokazali da imaju veliki ego. Sada imaju lepu priliku. Verujem da kao ekipa možemo da budemo mnogo bolji. Sad tamo odlazimo ranjeni. Jasno je i da smo oslabljeni na najkritičnijoj poziciji centra, ali želim da se predstavimo kao najborbenija ekipa - zaključio je on.

Poznat konačan spisak

Po završetku meča protiv Srbije, Aleksandar Sekulić rešio je i poslednju dilemu oko sastava za Eurobasket. Na spisku neće biti mesta za krilo Cedevita Olimpije Mihu Čerkvenika (2001) i beka Krke Žaka Smrekara (2006).

Konačnih 12 Slovenije izgleda ovako:

Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović i Leon Stergar.

Protiv koga Slovenija igra?

Slovenija će igrati u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Katovicama u Poljskoj, gde će joj u Grupi D uz domaćina rivali biti i Island, Francuska, Belgija i Izrael.

