Reprezentacija Italije će se na predstojećem Eurobasketu takmičiti u Grupi C, sa selekcijama Grčke, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Španije i Kipra.

Zanimljivo je da ''azuri'' večeras igraju prijateljski meč protiv Grčke, koja će im biti rival već u prvom kolu Evropskog prvenstva, a u susret svemu tome, selektor Italije Đanmarko Poceko je dao zanimljiv intervjuu za ''Korijere dela sera''.

''Kao igrač, živeo sam dan po dan, još više kao trener. Danas sam jednostavno srećan što vodim ove momke, čak i ako je bilo trenutaka koji su me naterali da razmišljam'', rekao je Poceko na pitanje šta mu ovaj šampionat znači.

Posebne emocije ga obuzmu kada se pomene ime Akilea Polonare koji vodi veliku životnu borbu. On je trebalo da bude deo ovog tima, ali...

''Još uvek se sećam popodneva kada sam shvatio da je situacija ozbiljna. Patio sam, a nedostaje mi i Akile kao igrač, očigledno. Morao sam i bez Tonuta, koji je bio povređen. Moranje da biram igrače me je uvek činilo neprijatnim, ali sada je gore: nikada nisam morao da isključim momke koji su bili uz mene od početka''.

Koji su dometi ove selekjcije Italije? Može li do medalje?

''Mogu da podelim očekivanje i imam pravo da mislim da su moji momci konkurentni, ne poričem nikakve snove. Ali tokom zime, gotovo niko nije pokazao poverenje u nacionalni tim. Međutim, one koji govore o medaljama, pitam - od koga između Srbije, Nemačke i Francuske da je uzmemo?

Ovaj tim ima dobru mešavinu iskustva i mladosti, možda još nije najbolji, ali bi mogao da postane. Na početku kampa sam bio zabrinut, ali sada sam manje jer vidim kako igrači poput Melija, Fontekija, Spisua, Pajole i Ričija pomažu mladim igračima.

Postoje kompletniji timovi, ali sa Melijem, Ričijem, Diufom i Akeleom, ne osećam se inferiorno. Međutim, moraćemo biti i 'mali' i brzi da bismo nadoknadili određene nedostatke. Moraćemo da poboljšamo našu konstantnost i da vredno radimo na odbrani kako bismo popravili ofanzivne pauze. Ukratko: moraćemo dobro da se nosimo sa greškama'', objasnio je Poceko.

Naglasio je da se nijednog rivala ne plaši i poručio da će svim srcem voditi ekipu, po cenu i tehničkih grešaka i isključenja.

''Trener ima dve opcije: ili da pripremi padobran u slučaju da sve ne uspe, ili da to ignoriše i razmišlja o dobrobiti tima. Nikada nisam razmatrao prvu opciju. Poštujem igrače i nikoga se ne plašim, važno je da nemate nikakve sumnje na terenu.

Jedan prijatelj mi je istakao da je prošle godine, tokom predolimpijskog turnira, moja smirenost bila negativan aspekt. Slažem se. Dakle, nije pitanje da li ću dobiti tehničke greške ili rizikovati da budem isključen, uradiću šta je potrebno. Dao sam obećanje predsedniku Petručiju i do sada sam ga ispunio: ali to nije vezano za tehničke greške ili isključenja.

I zadovoljan sam onim što svakodnevno doživljavam, od rada sa stručnim štabom do činjenice da smo uspeli da nateramo ljude da vole reprezentaciju'', poručio je italijanski selektor.

