"NEMANJA, MNOGO GREŠIŠ! U HUMSKOJ SE PRAVE IGRAČI TOP KLASE" Posle Zvezde i iz Partizana ODGOVORILI na Matićeve PROZIVKE!

Partizan je ne tako davno prema objavama relevantnih fudbalskih analitičara imao drugu omladinsku školu u Evropi, iza holandskog Ajaksa.

Baš zbog te činjenicu u Humskoj nisu mogli da ostanu bez odgovora na konstataciju Nemanje Matića, da ga od fudbala ništa nisu naučili u Partizanu. Štaviše, bivši reprezentativac Srbije istakao je da su ga učili pogrešno, pa je posavetovao današnju decu da zaobilaze omladinske škole Partizana i Crvene zvezde. Poučen iskustvom koje je imao u obe fudbalske akademije čiji je bio član jedno određeno vreme.

Partizan je decenijama gradio ime i reputaciju u vlastitu omladinsku školu. U legendu je otišao čuveni lovac na talente Dušan Trbojević. Iz svoje akademije Partizan je izbacivao velike fudbalere, ali i trenere poput Ljubiše Tumbakovića, Igora Duljaja i Žarka Lazetića. Crno-beli, kao i njihove komšije iz Zvezde uvek su polagali mnogo u sopstvenu omladinsku školu. Shodno tome, ona je iznedrila veliki broj asova.

Jedan od onih koji je i posle smrti ostao legenda i besmrtan jeste Dragan Mance, napadač ponikao u omladinskoj školi Partizana. Takav je i Saša Ilić čovek sa najviše odigranih utakmica za Partizan (873), kao i njegov prethodnik Momčilo Vukotić (791). Starije generacije kao decu Partizana pamte Velibora Vasovića, Vladicu Kovačevića, Blagoja Paunovića, Miloša Đelmaša, Gorana Stevanovića... Posle njih došli su asovi kao što su Savo Milošević, Dragan Ćirić, Ivan i Đorđe Tomić, Albert Nađ, sadašnji trener Igor Duljaj, Danko Lazović... U novije vreme Stevan Jovetić, Adem Ljajić, Miralem Sulejmani, Matija Nastasić, Ivan Obradović, Darko Brašanac, Lazar Marković... Poslednjih godina Partizanova akademija izbacila je igrače kao što su Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Nemanja Radonjić, Nikola Milenković, Saša Lukić, Strahinja Pavlović...

- Uvek će biti ovakvih ili onakvih komentara. Zna se kakve su škole fudbala Partizan i Zvezda i kakvi talenti izlaze iz tih akademija. Bez lažne skromnosti, mogu reći da su to dve najbolje škole fudbala u Evropi. To što je rekao Nemanja Matić je njegovo mišljenje. Ima čovek pravo da kaže šta misli. Ko je u pravu, pokažu rezultati. Pogledajte samo produkciju igrača iz Partizana i Zvezde na top nivou u Evropi i srpskoj reprezentaciji - rekao je za Kurir Đorđije Ćetković, trener u omladinskoj školi Partizana.

Đorđije Ćetković i sam je bio fudbaler, igrao u najjačem rangu naše zemlje. Danas je vrlo uspešan u Partizanu, gde radi sa talentovanom decom.

- Čitao sam šta kaže Nemanja Matić. Da li je njega neko naučio, ili nije... Bio sam igrač, razmišljao sam u jednom trenutku da me treneri nisu naučili... Sada kada sam trener, mogu slobodno da kažem da, možda ja nisam hteo da slušam trenere. Shvatam da sam ja bio taj koji je grešio. Gledam na celu tu situaciju iz ove pozicije. Pazite, igrač misli na sebe, a trener mora da razmišlja o svemu. Mislim da Nemanja sve što je naveo ne kaže zlonamerno, fali mu da uđe u sistem rada omladinske škole. Da vidi, da fudbal nije tako jednostavan kad se gleda sa strane. Sve je to mnogo kompleksnije.

Zanimljivu opasku o razvoju dece u fudbalskoj karijeri dao je Đorđije Ćetković. Možda se baš u takvom međuprostoru našao i Nemanja Matić kao mlad igrač.

- Verujte mi, za razvoj fudbalera ima nešto i do igrača. Neki kasno upiju, neki se ne razviju na vreme, pa učine to kasnije... Možda nivo talenta Nemanje Matića nije prihvatao neke stvari u određenom životnom periodu, pa je kasnije uspeo sve to da probije. Ne verujem da ga ništa nisu naučili u Srbiji, odnosno u Zvezdi i Partizanu - konstatovao je Đorđije Ćetković, a onda zaključio:

- Večiti rivali su giganti srpskog i evropskog fudbala. Da ne pričam u prazno, već činjenicama, a one pokazuju da Partizan i Zvezda u omladinskim kategorijama osvajaju jake turnire u inostranstvu u direktnim okršajima sa najboljim klubovima Evrope. Zato sam siguran da se u Srbiji dobro radi sa decom. Naravno, uvek može bolje!

