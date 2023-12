DALI SLOVENCU DA ZAKUCA POSLEDNJI EKSER NA EVROPSKI FUDBAL! Rade Bogdanović u svom stilu o temi koja je UZDRMALA SVET: Desiće se!

Bivši fudbaler, Rade Bogdanović, govorio je o mogućnosti da bude formirana Superliga Evrope.

U četvrtak je udarna fudbalska vest bila presuda Evropskog suda u Luksemburgu vezana za FIFA, UEFA i Superligu, takmičenje koje je samo na kratko zaživelo tokom 2021. godine.

Bogdanović veruje da će se ova "zatvorena" liga kad tad igrati.

- Već od 2021. godine su se malo odškrinula vrata o formiranju Superlige. Čim je došlo do toga, ona će i da se otvore. Iza toga stoje moćni ljudi, a bitan je interes. Fudbal igraju samo bogati. To je rezultat krize u fudbalu. On je u dobroj krizi već 15tak godina - rekao je Bogdanović i dodao:

- Mislim da nije dobro, ali će se desiti. Desiće se zato što je najmoćniji čovek evropskog fudbala, i jedan od najkvalitetnijih radnika Perez odlučio da napravi. To će biti njegova kruna životnog dela, koje je jako veliko.

Veruje da će takmičenje kao što je Superliga imati loš uticaj na finansijski slabije klubove.

- Ne može, to je jednostavno takva igra. Svedoci smo u poslednjih 20-30 godina, šta je Evropa uradila. Ja mislim da će da se ona formira i da su samo probni baloni u slučaju medija, ispitivanja tržišta. To je ozbiljni američki kapital. Firma je u vlasništvu Argentinaca, dobio sam informacije da su se 'utopili' sa nekim našim ljudima i firmama. To će se desiti, a stradaće siromašni klubovi. Ovo je zbog sukoba sa Čeferinom. Čim su oni dali Slovencu da bude predsednik UEFA. To je zato da ga puste niz vodu, da on zakuca poslednji ekser na evropski fudbal.

Iz Španije je stigla informacija da je Crvena zvezda dobila poziv da se pridruži Superligi, ali Zvezdan Terzić je rekao da se to neće dogoditi.

- Kad je Crvena zvezda u pitanju, ja ništa ne verujem. Činjenica je da oni moraju da budu uz UEFA. Čeferin je napravio njegovo vladanje u UEFA, pošto se okrenuo pomoći u siromašnim zemljama. Dosta im je nezakonitno dozvolio da rade u fudbalu. Da nameštaju mečeve, otvaraju kladionice. Njihovi glasovi su mu jako bitni. To može da se oseti, kako su ga klubovi pustili.

Bogdanović veruje da će se Superligi pridružiti i Arapi.

- Mislim da će se to desiti u fudbalu Sigurno. Kada Perez nešto krene da radi, to je ekipa ljudi koja oko njega radi. To ćemo imati, sigurno, samo je pitanje kad. Englezi su protiv pošto imaju dobru ligu, ali Nemci ulažu dosta, Ameri su već deo toga, ali zapamtite Arape, mislim da će biti ozbiljna igra, da i njihovi klubovi nađu mesto u Evropi.

Mnogi veruju da će UEFA takmičenja osetiti posledice Superlige.

- Biće na margini novonapravljenih, samo ne znam kad, pošto će to biti nenormalan novac. Biće besplatni prenos, odakle ovoliki novacu Evropi. UEFA je pogrešila sa ovolikim brojem evropskih takmičenjima. Japanci su rekli da će fudbal biti neglediv u narednih 20 godina - zaključio je Bogdanović.

