Ministar sporta Zoran Gajić i predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović posetili su seniorsku reprezentaciju, uoči poslednjeg treninga pred pripremnu utakmicu sa Slovenijom.

"Želim vam mnogo sreće i zdravlja, da se niko ne povredi. Moj naklon što ste se odazvali da igrate za reprezentaciju Srbije jer veoma dobro znam koliko utakmica imate tokom sezone i kakav je kalendar. Veliko poštovanje i zahvalnost u ime sportske javnosti i države Srbije što su uopšte došli da igraju", rekao je Gajić, preneo je KSS.

Srbija će poslednju pripremnu utakmicu pred kontinentalno takmičenje odigrati sutra protiv Slovenije.

Utakmica je na programu od 20.00 u Beogradskoj areni.

Srbija će na Evropskom prvenstvu nastupati u Grupi A u Rigi sa selekcijama Estonije, Portugala, Letonije, Češke i Turske.

(Beta)

trening košarka Srbija pred Sloveniju Izvor: Kurir