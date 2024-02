RADE BOGDANOVIĆ NAPAO ZVEZDU: Oni će sigurno biti šampioni! OZBILJNI SU MANIPULATORI, kad im ne ide - PRITISKAJU SUDIJE, VAR...

Nekadašnji fudbaler, a danas poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, govorio je o brojnim aktuelnim temama iz sveta fudbala.

U svom prepoznatljivom stilu, otvoreno i bez uvijanja, Rade je u razgovoru za "Prvu TV", između ostalog, rekao da je struka jedan od najvećih problema srpskog fudbala.

On je istakao da u Srbiji nema kvalitetnih trenera koji rade sa decom.

"Nekada su se treneri školovali na Fakultetu za fizičku kulturu, ovo su sada licencirani treneri. A između školovanog i licenciranog je velika razilika. Ovde u većini slučajeva nema ko decu da nauči", kaže Bogdanović on danas ne bi mogao da se bavi trenerskim poslom.

"Nikada ne bih mogao da budem trener fudbalera, da mi dođe na trening u Ferariju... Vidite li koliko su se oni osilili. Koliko ima silovanja. Juče je počelo suđenje desnom beku Daniju Alvešu, najtrofejnijem igraču u kolektivnom sportu. Osilili su se. Mediji i fudbalska struktura, ogromne pare su im udarile u glavu"

Na pitanje voditeljke da li zna jednog fudbalera kome novac nije udario u glavu, koji je ostao čvrsto nogama na zemlji, Bogdanović je kao iz topa odgovorio:

"Najbolji primer je Vladimir Jugović kada je Srbija u pitanju. Naravno, ima ih jako puno, ali ih nema u medijima jer im nisu interesantni. Medije više interesuje neka budala koja je prokockala sve, koja se drogira, tuče ženu... Ja znam čoveka koji je osvojio Lige šampiona, ozbiljne paruštine zaradio, ima ženu i decu, a vozi se tramfajem", kaže Bogdanović.

"U većini slučajeva fudbaleri nisu dobar primer za mlade", dodaje Bogdanović.

Za vikend startuje prolećni deo Superlige Srbije, a Bogdanović je prilično siguran da će crveno-beli ubrzo preuzeti lidersku poziciju i nastaviti dominaciju u srpskom fudbalu.

"Prolećni deo mi neće biti preterano zanimljiv, jer je Crvena zvezda smenom Bahara i dolaskom Milojevića sigurno pojačana. Imaju i bolji tim, iako su sada prodali neke igrače. Mislim da će Zvezda sigurno da osvoji titulu. Oni su kao tim dobro organizovani, kad im ne ide prave pritisak na sudije, VAR, javnost. Oni su ozbiljni u tom manipulatorskom delu, to je sigurno. To je jedan ozbiljan pritisak koji suparnik ne može da izdrži. Uz sve to sigurno imaju bolji tim", smatra Bogdanović.

Kurir sport / J. M.

Bonus video:

00:23 Koreografija Crvena zvezda Mančester siti