POČEO TURNIR “FUDBAL ZA PRIJATELJSTVO FIGITAL”! Filip Avramović izvrstan na debiju u novom formatu

Foto: Games of the Future / Providence

Takmičenje na dugo očekivanom turniru “Fudbal za prijateljsvo figital” zvanično je započelo, uz još jednu raskošnu ceremoniju otvaranja koja je oduševila decu i sve prisutne u sportskom kompleksu “Iskander” u Kazanju.

Zvanični ambasador programa i nosilac Odlikovanja zaslužnog građanina Rusije za ostvarenja u oblasti sporta, fudbalski as Andrej Aršavin pozdravio je devojčice i dečake iz 13 zemalja sveta, ukomponovane u 6 timova od po 6 članova nazvanim po ugroženim vrstama životinja.

Od prvog sudijskog zvižduka najmlađi učesnici “Igara budućnosti” demonstrirali su svoje umeće u FIFA igrici kao i na prilagođenom fudbalskom terenu sa martinelama, u mečevima koji su bili uzbudljivi za praćenje i krajnje neizvesnog toka i ishoda. Tim predstavnika Srbije Filipa Avramovića iz omladinske škole FK “Crvena Zvezda” - “Onažer”- nesrećno je izgubio od “Kaspijske foke” tek posle izvođenja “zlatnog penala” sustigavši zaostatak sa FIFA igrice od 5:2 u fudbalskom meču dramatičnog toka u kome je protivnički golman iz Uzbekistana dva puta u poslednjih 10 sekundi odbranio jake šuteve na svoj gol. I pored toga, Filip je u ulozi kapitena svoje ekipe ostavio verovatno najbolji utisak od sve dece koja su danas nastupila na turniru, presekavši svaki napad koji je išao preko njegove odbrambene pozicije – a sa dve asistencije i isto toliko golova zabeležio i sjajan nastup u ofanzivnom segmentu igre.

foto: Games of the Future / Providence

I pored poraza na otvaranju turnira, Filip je bio nasmejan i optimističan: “Ovakvo takmičenje je pre svega zanimljivo, i osećaj je lep. Družimo se, igramo fudbal i FIFA igricu, obilazimo grad – a stekao sam i dva-tri nova prijatelja. Pričaću drugovima kod kuće o svemu što sam doživeo ovde, a naročito ako na kraju osvojimo turnir“, kaže simpatični „zvezdaš“. „Za učešće na turniru sam se pripremao 3 nedelje tako što sam prolazio poligone na fudbalskim treninzima, a u igricama igrao FIFU“, otkriva nam on, i ističe da je ponosan što predstavlja svoju zemlju i klub na ovako velikom i naprednom međunarodnom sportskom događaju: „Imam malo tremu, ali nije ništa strašno – jer sam veoma radostan što predstavljam Srbiju i Zvezdu na ovakvom takmičenju. Roditelji me bodre od kuće, i kažu mi – Filipe, svaka ti čast što si ovo postigao!“

foto: Games of the Future / Providence

Sa roditeljima se u potpunosti slaže i Marko Milić, trener Omladinske škole FK „Crvena zvezda“ koja je članica ovog projekta od njegovog nastanka 2013. godine. „Još uvek smo svi pod utiskom ceremonije od sinoć, fantasitčkog ambijenta priređenog za posetioce, učesnike i decu. Izuzetno smo ponosni što smo deo manifestacije koja objedinjuje učesnike iz preko 100 zemalja, i veoma emotivni kada u takvom ambijentu vidimo našu zastavu i grb kluba“, naglašava on, i nastavlja: „Što se samog turnira tiče, mislim da je u prvom planu pre svega druženje i socijalizacija dece u postavci događaja koji uključuje decu iz toliko puno zemalja koja govore različite jezike i dolaze iz drugačijih kultura. Iz tog ugla mogu da budem izuzetno zadovoljan jer je Filip veoma pozitivan, nasmejan, druži se sa svima i razgovara na više jezika – od kojih su neki i samo njemu znani – i zaista nas čini ponosnim“, uz osmeh komentariše svog pulena Milić. „Specifičnost teme ovog turnira je što u poslednje vreme imamo značajno manji broj dece na fudbalskim terenima, i mnogi smatraju da su upravo igrice te koje ih odvlače u nekom drugom smeru. Ja ne mogu da budem od koristi Filipu u tom segmentu, jer on igra igrice u svoje slobodno vreme – ali vidim da je on tu već našao zdravu ravnotežu. Nadam se da će ovakva jedinstvena takmičarska kombinacija igrica i fudbala stvoriti dobar spoj u budućnosti kroz koji bismo mogli da vežemo decu za fizički sport i zadržimo ih na terenu“, kaže nam mladi stručnjak „crveno-belih“.

foto: Games of the Future / Providence

„Na turniru su pored Srbije iz našeg regiona prisutni i mladi fudbaleri iz Slovenije i Severne Makedonije, što nas sve čini posebno srećnim, jer su – ponavljam - druženje i socijalizacija nešto najvažnije na ovom turniru. Takmičarski momenat je svakako prisutan, ali naglašeno u kontekstu sportskog fer-pleja i uživanja dece. Kada smo se pripremali za Kazanj, nisam brinuo o Filipovim fudbalskim kvalitetima jer je on dete koje već na početku svoje fudbalske karijere pokazuje jedan ozbiljan i zavidan nivo poznavanja fudbala i fudbalskog umeća, što je potvrdio i u današnjem nastupu. Utisci i iskustva koje će on kroz ovu vrstu aktivnog sportskog druženja poneti sa sobom će imati neizmernu vrednost u njegovom daljem stasavanju u sportskom i ličnom smislu, i to je pobeda koju smo došli ovde da ostvarimo“, zaključuje Marko Milić.

foto: Games of the Future / Providence

U kraćem obraćanju za medije iz Srbije, Andrej Aršavin se osvrnuo na glavne tekovine programa: ““Program „Fudbal za prijateljstvo“ čiji sam ambasador začet je 2013. godine i okuplja 211 zemalja sa preko 6000 dece kao aktivnih učesnika, uz preko 5 miliona ljudi koji su na neki način bili uključeni u njega. Program je zvanično zabeležio tri Ginesova rekorda, a od devet osnovnih vrednosti koje baštini – istakao bih zajedništvo, prijateljstvo i mir kao najvažnije iz mog iskustva sportiste na međunarodnoj sceni. Drago mi je da je program deo velike inicijative „Igara budućnosti“, čija ceremonija otvaranja je – iako manja nego prilikom Zimskih Olimpijskih igara u Sočiju – bila impresivna u svakom smislu. Nastojanje da se u budućnosti objedini realni i digitalni svet je u saglasnosti sa onim što deca vole ovih dana, i iz ove perspektive nam se to čini izvesnim““, istakao je Andrej Aršavin, prisetivši se sa osmehom u privatnom razgovoru utakmica koje je igrao protiv timova iz Srbije kao da su „bile juče“ i nekolicine naših asova sa kojima je voleo da bude u kontaktu.

foto: Games of the Future / Providence

Naredni meč Filipovih „Onažera“ će biti protiv „Gobi medveda“ njegovog novog druga Davida Đolevskog iz Severne Makedonije, dok su danas njegove starije kolege iz e-sports tima FK „Crvena zvezda“ održale trening pred početak svog takmičenja u nedelju. Od najmlađih učesnika do dugogodišnjih priznatih asova u fudbalu i e-sportovima, Srbija ima svaki razlog da bude ponosna na svoje predstavnike na premijernim „Igrama budućnosti“ u Kazanju ove godine!

Kurir sport