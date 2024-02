ZAMALO SAM SEBI UNIŠTIO ŽIVOT I KARIJERU: Nemanja Maksimović otvorio dušu i objasnio zašto se nije vratio u CRVENU ZVEZDU!

Nemanja Maksimović igra sedmu sezonu u La Ligi, jednom od najjačih fudbalskih šampionata na svetu. Reprezentativac Srbije član je Hetafea, a u Španiju je došao kada je potpisao za Valensiju 2017. godine.

Iza Nemanje Maksimovića (29) je težak period u karijeri, kada je bio na izlaznim vratima Hetafea. Prošle zime pregovarao je sa Crvenom zvezdom, bio na sastanku sa direktorom Zvezdanom Terzićem na Marakani. Letos ga je želeo i grčki Panatinaikos. Ostao je u Hetafeu, a u junu mu ističe ugovor.

- Pričalo se da sam imao problem sa bivšim trenerom Kikeom Sančezom Floresom, zato što nisam igrao dva meseca. Nije bilo tako, nismo imali ni najmanji nesporazum. Od prvog dana prošle sezone sam ja bio problem. Mislio da se moj ciklus ovde završio, želeo sam da idem, smatrao da ne mogu da pružim više ekipi. Malo pre Mundijala sam znao da moram da se trgnem kako bih putovao u Katar, a kad sam se vratio sa turnira rekao sam ljudima iz kluba da je to kraj i da želim da promenim sredinu - izjavio je Maksimović u emisiji "Zoom intervju" koji organizuje La Liga i nastavio:

- Hteo sam da po svaku cenu da nađem novi klub. Nisam igrao dobro pre toga i zato sam se i osećao odgovorim za otkaz Kikeu Sančez Floresu. Izvinio sam se klubu i presedniku što sam previše energije trošio na detalje koje nisu bitne, niti vezane za teren.

Boravak u otadžbini iskoristio je da namesti glavu.

- Tokom leta, za vreme boravka u Srbiji, rekao sam sebi da imam šansu kakava se pruža malom broju fudbalera. Da igram u jednoj od najkvalitetnijih liga sveta. Dodao sam da se kajem zbog gluposti koje nemaju veze sa fudbalom i životom uopšte, jer sam iz želje da odem upropastio šansu koju mnogi sanjaju da dobiju. Tad sam lepo razmislio i pokajao se i sa dosta više entuzijazma počeo pripreme. Hteo sam da budem dobar primer, čist pred sobom i drugima kad završim karijeru.

Sedmogodišnji boravak u Španiji uticao je na njegov život.

- Mnogo sam se promenio. Došao sam kao dete bez iskustva, a postao bolja osoba i kvalitetniji fudbaler. Postao sam i otac dvoje dece, tako da imam dosta razloga da nikad ne zaboravim ni Madrid, ni Španiju. Za moju porodicu ovo je druga kuća.

Govorio je Nemanja Maksimović i o trenerima koji su uticali na njega.

- Veljko Paunović i Pepe Bordalas su dvojica elitnih trenera, koji su mi značili ne samo u fudbalu, nego u životu. Verovao je Bordalas u mene od prvog dana, omogućio mi slobodu, sa njim opet uživam na terenu. Trener je koji voli visok presing, a ja volim da „iskačem“ iz sredine ili kao drugi špic na protivničkog štopera. Uz to, mogu dosta da trčim, a on voli fizički besprekorno spremne fudbalere. Koristio me na raznim pozicijama u veznom redu, igrao sam čak i štopera, uvek se trudio da pomognem ekipi. Naša je ove sezone, na primer, prepoznatljiva po prekidima, najviše golova smo dali na taj način od svih ekipa Primere.

Hetafe je prošlog leta dobio veliko pojačanje, kada je iz Mančester junajteda došao Mejson Grinvud. Englez je bio u zatvoru, uništio je karijeru jer je silovao svoju devojku. Kasnije se pokajao, devojka mu je oprostila, ali ne i javnost u Engleskoj.

- Englez nije mogao da povuče bolji potez od dolaska u naš klub, pošto je dobio priliku da radi sa Bordalasom, koji dosta polaže na fizičku spremu igrača. Od prvog dana mu je posvetio pažnu kako bi ga maksimalno spremio za izazove La lige. Ljudi su svesni pauze koju je bivši as Mančester junajteda napravio, ali se trudimo da se oseća kao kod kuće. Iz meča u meč podiže kvalitet igre, mada se vidi da još nije na 100 odsto mogućnosti. Pred Grinvudom je svetla budućnost, u narednih deset do 15 godina može da napravi razliku u svetskom fudbalu - objasnio je Nemanja Maksimović.

