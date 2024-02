SUDIJSKI EKSPERT NEMA DILEMU: Radnik je oštećen za penal protiv Partizana! VAR nije trebao da se oglasi! VIDEO

Sudijski ekspert Zdravko Jokić izjavio je u "Pregledu kola" na TV Arena sport da je Radnik oštećen za penal protiv Partizana.

Utakmica 22. kola Superlige Srbije odigrana u Surdulici izazvala je dosta polemike. Tačnije, situacija iz 60. minuta kada je pri rezultatu 0:0 sudija Miloš Milanović dosudio penal za domaći tim, a onda na poziv iz VAR sobe, promenio odluku.

Tim povodom saopštenjem se oglasila Crvena zvezda, potom Novica Tončev, a na kraju i Partizan.

Zdravko Jokić nema dilemu.

- Igrač Partizana gubi oslonac, ima kontakt rukom, a posle pri padu i butinom i nogom ima kontakt. Na taj način sprečava napadača da dođe do lopte. Sudija je u izvanrednom položaju, na pet metara odatle, niko mu ne smeta u vidokrugu, može da donese odluku. On donosi odluku da je to kazneni udarac, verovatno sa te pozicije ubeđen da je dobar intenzitet pri kontaktu. Igrač Partizana više "baulja" za protivničkim igračem, nego što trči.

- Ova odluka je izazvala mnogo polemike i na terenu i u sportskoj javnosti. Ima momenata gde može da se diskutuje o ovoj situaciji. Međutim, niko ne može da kaže da je ovo očigledna greška sudija. Tako nije mislio VAR, koji je smatrao da je ovo jasna i očigledna greška. Jasne su instrukcije da intenzitet kontakta procenjuje sudija na terenu, a ne VAR sudija. VAR bi mogao da interveniše da je dosuđen kazneni udarac bez kontakta. Mi ne znamo zašto je sudija promenio mišljenje.

- Setite se utakmice naše reprezentacije sa Švajcarskom 2018. godine na Svetskom prvenstvu u Rusiji, gde nemački sudija nije konsultovao VAR. VAR mu se nije javio iako je prekršaj bio očigledan. Sudija je trebao da ostane pri svojoj odluci, a VAR je trebao da podrži sudiju - rekao je Zdravko Jokić.

Pri vođstvu Partizana 2:0, dosuđen je penal za Radnik, posle čega je Šovšić sa bele tačke postavio konačnih 2:1. Za Jokića nema dileme da je penal opravdano dosuđen.

"Sad gledamo ovu situaciju, malo je zaklonjeno. Ne možemo da vidimo, kao što i za VAR ovde nema dileme. Ja mislim da je igrač kolenom sprečio domaćeg igrača", kratko je prokomentarisao Jokić.

