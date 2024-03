ZVEZDAN TERZIĆ: "Moramo biti primer svega NAJČASNIJEG i najboljeg što ima Srbija"

Sportsko društvo Crvena zvezda danas proslavlja 79. rođendan.

Generalni direktor Crvene zvezde i predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda - Zvezdan Terzić, obratio se prisutnima i čestitao na uspesima koje su postizali u prethodnoj godini.

- Poštovani prijatelji, dragi zvezdaši. Dozvolite mi da pre svega svima nama čestitam 79. rođendan naše Crvene zvezde, najvećeg Sportskog društva na ovim prostorima. Kada pogledamo unazad ljudi koji su tog davnog 4. marta 1945. godine osnivali ovaj klub, nisu ni slutili kakve će visine on dostići. Sve te godine, emocija, ljubavi, uspeha, rezultata, dovele su do ogromne moći našeg kluba i grba. Svi mi koji nosimo grb Crvene zvezde moramo biti svesni, ne samo privilegije, nego i odgovornosti, koju nam donosi ova funkcija, bilo da upravljamo Crvenom zvezdom, bilo da se borite na sportskom terenu. Od naših rezultata, odluka, pobeda ili poraza zavise emocije miliona ljudi, koliko je vezano za ovaj grb, koji stoji pred nama. Težine tog grba moramo biti svesni. Džaja mi je davno rekao: „Crvena zvezda jeste lepa, ali je i teška“. Teška je jer je odgovornost ogromna i bez obzira na fantastične uslove, koje smo svi zajedno ostvarili u protekloj sezoni, to ne sme da nam bude nikakav adut da se opustimo - rekao je Terzić i potom dodao:

- Uvek mora da postoji „kamenčić u cipeli“, da nas opominje da naši navijači koji su najmnogobrojniji u ovom delu Evrope uvek od nas očekuje više i nikad se ne zadovoljavaju rezultatima na koje mi jesmo ponosni, ali uvek moramo bolje. Predstavljamo Crvenu zvezdu i moramo biti primer svega najboljeg, ne samo na terenu i našim rezultatima, nego i ponašanjem van terena. Moramo biti primer svega najčasnijeg i najboljeg što ima država Srbija. Još jednom čestitke na fantastičnim rezultatima, uz opomenu da možemo i bolje, jer nas ovaj grb na to obavezuje. U narednoj sezoni želim još bolje rezultate, još više zdravlja, sreće i uspeha. Živeli i srećno – rekao je Terzić na otvaranju ceremonije povodom 79. rođendana Crvene zvezde.

Kurir sport

Bonus video:

01:30 Zvezdan Terzić u Sceniranju