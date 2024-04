PREŽIVEO METAK, PA BRANIO IGRAČA OD ARKANOVIH LJUDI! Dramatična priča čuvenog trenera Zvezde: Prvo ćeš morati meni da SLOMIŠ NOGE!

Legendarni kondicioni trener Crvene zvezde, Mihajlo Bata Radulović je svojovremeno u velikoj životnoj ispovesti otkrio neke neverovatne detalje koje je proživeo tokom bogate karijere, ali i sve što je preživeo u svom burnom životu.

Neverovatnu životnu priču Bata je ispričao u kameru Telegrafa. Preživeo je metak u leđa i mimo svih prognoza da nikada više neće prohodati, uspeo je da postane medicinsko čudo.

foto: Starsport

Na svojoj koži je najbolje osetio koliko su vežba i stanje duha važni za oporavak od najtežih povreda, pa je to iskustvo kasnije primenjivao i u teretani na Marakani, gde je oporavio stotine fudbalera od najtežih mogućih povreda.

Kada je preživeo šta je preživeo 1981. godine, kada je gledao smrti u oči, nije se ničega plašio, pa ni najopasnijeg čoveka u Srbiji devedesetih godina. Tako je posle jedne utakmice između Zvezde i Obilića imao bliski susret sa tridesetak najbližih ljudi Željka Ražnatovića Arkana.

Nije ustuknuo pred njima jer je stao u zaštitu fudbalera Zvezde - Zorana Njeguša, koji je bio heroj druge polufinalne utakmice i faktički je izbacio Obilić. Zbog hrabrog nastupa u Arkanovoj teretani, Bata Radulović je zadobio veliko poštovanje kod Ražnatovića.

- Dođe utakmica u Kupu, igraju Zvezda - Obilić, i Obilić dobije 2:1 na Marakani. Bila je frka, smene Pižona i dođe Voja Lazarević. Onda su bili u Banji Vrujici na pripremama i Njeguš mi kaže "Bato, moram da igram u revanšu, šta misliš ti"? Kažem, što se mora, mora se. Voja Lazarević ga povede u Banju Vrujici, imali smo 5 treninga. Posle dođe, Voja Lalatović, voleo je da se šali, i kaže Njegušu ''Šta ćeš mi ti iz teretane''? Ali onda na revanšu Njeguš bude igrač utakmice, Zvezda pobedi, i on da gol iz penala.

- I odemo mi posle utakmice na oporavak u hotel Jugoslaviju, u Arkanovu teretanu. A tamo je bilo veliko Arkanovo društvo, gledaju nas jesmo li poludeli. I jedan od njih, koga je dobro znam iz privatnog života ko je i šta je, neću mu pominjati ime jer nije živ, a ja ne volim da pominjem ako neko nije živ ničije ime... i on priđe Njegušu i kaže "vala da sam znao, slomio bih ti obe noge u teretani".

- Meni je bilo neprijatno, takav sam po prirodi, ne volim da pričam o sebi da sam junak, ali se znalo dobro ko sam i šta sam, stanem ispred njega i kažem prvo ćeš morati prijatelju da slomiš moje, pa Njeguševe noge. Onda je on to primio kao u šalu, ali je odmah otišao kod Arkana i rekao mu.

- Meni je posle pokojni Arkan rekao da mu je odgovorio: "Svaka mu čast kada je imao takvu hrabrost pred nas 30 da kaže to''. I onda dođe Arkan ovamo kod nas. Koliki je Zvezdaš bio, dođe i poljubi Njeguša i mene i kaže, vi ste me izbacili iz Kupa. Odmah tada kaže: "Bato je l' imaš vremena da dođemo do kocakarnice da popričamo"? Odemo tamo, i on me pita da li bih ja preuzeo Obilić, kažem: "Može, ali i Zvezdaši da dolaze".

foto: Starsport

- On je rekao da može i onda su svi omladinci koje sam vodio dolazili u teretanu Obilića. Koliki je laf bio, ne bih da pominjem, voleo je da veže u crvenu mašnu, tada su bile marke. Kada bih pomenuo koliko je bilo novca niko mi ne bi verovao i bolje da ćutim - prisetio se Bata Radulović.

Kurir sport / Telegraf

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta