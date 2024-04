OTAC MU JE BIO DVOSTRUKI ŠPIJUN, A ON POSTAO LEGENDA FUDBALA! Sankcije Jugoslaviji mu ISPUNILE SAN, sin nastavio njegovim putem!

Donosimo vam 90 priča o velikanima evropskog fudbala! U susret EURO do koga su ostala još tri meseca kucamo na vrata fudbalera koji su obeležili istoriju fudbala na Starom kontinentu.

Fudbalska reprezentacija Danske je 1992. godine napravila najveći uspeh u istoriji kada je osvojila titulu na Evropskom prvenstvu na kom nije trebalo ni da učestvuju, jer se nisu kvalifikovali.

Izbacivanjem Jugoslavije sa takmičenja zbog sankcija, Skandinavci su dobili priliku i iskoristili su je na najbolji mogući način. "Kovač uspeha" bio je golman reprezentacije i "veliki Danac" Peter Šmajhel.

foto: ACHIM SCHEIDEMANN / AFP / Profimedia

Još kao klinac Peter Šmajhel je morao da donese važnu odluku: klavir ili fudbal. Muzika je ostala njegov hobi do danas, a pravi izbor u ranim godinama stvorio je legendu svetskog fudbala.

Šmajhel je na neki način delo fenomenalnog Sira Aleksa Fergusona, koji ga je davne 1991. godine otkupio od danskog kluba Brondbi za 630,000 eura, iako je već tada Šmajhel bio jedan od najboljih aktivnih golmana. Od tada, pa do danas “The Great Dane” ostaće vezan za jedan klub, Mančester Junajted

Na trofeje se navikao i pre dresa crvenih đavola, jer je sa Brondbijem osvojio četiri šampionata, a nakon prelaska u Junajted, 1992. godine proglašen je golmanom godine, delom i zbog odbrane penala Marka Van Bastena , holandskog voleja i superstara, na utakmici koja je bila presudna za EP 1992. godine, iste one kada je tadašnja reprezentacija SFRJ suspendovana zbog sankcija, a da ironija bude veća, isključivanje jednih je značilo prolaz (i titulu) za druge. Danska je bila na vrhu Evrope, a čitav fudbalski svet je imao novog heroja: Petera Šmajhela.

Šmajhel na terenu ipak nije bio prijatan ni za gledaoce, a još manje za igrače, i to iz svog tima. Šmajhelov temperament i želja za pobedom su ga doveli do sukoba sa mnogim saigračima, ali i sa Fergijem, te je sezona 1993/94. obeležena njegovim kratkim odlaskom iz tima. Ijan Rajt ga je optužio za rasističke uvrede tokom 1997. godine, ali optužbe su odbačene. Ipak, najviše su ispaštala braća Nevil (Gary i Phil Neville), koje ne da nije štedeo, već ih je skoro do suza dovodio.

Za Mančester je odigrao skoro 400 utakmica (od 1992. do 1999), osvojio Ligu šampiona, tri kupa Evrope, pet puta bio prvak Premijer lige, a osim trofeja osvojio je i srca navijača, te možete samo da zamislite njihov bes kada je sezonu 2002/03. proveo na suparničkom golu gradskog rivala, Mančester Sitija. Između dva Mančestera, dve sezone je proveo u Portugaliji, zatim sezonu u Aston Vili, da bi svoje ogromne rukavice zauvek skinuo 2003. godine i okrenuo se svetu zabave.

foto: BildbyrN / Zuma Press / Profimedia

Sa Alenom Širerom je jedno vreme bio komentator BBC-ja, dok je na kanalu Discovery otkrivao koji su to neophodni, a najgadniji poslovi u Evropi. Bio je i učesnik kvizova, kao što su: “Strictly Come Dancing” i “The Weakest Link”, a u Danskoj se oprobao i kao voditelj jednog. Snimio je singl povodom evropskog prvenstva u Engleskoj 1996. godine, ima svoj muzički studio, a oduvek je prezirao teretane.

Danac poljskog porekla postigao je 12 golova u karijeri, igrao rame uz rame sa Erikom Kantonom, stavio Fergusona na višegodišnje muke kada je zauvek napustio Junajted, utkao je savršen put svom sinu, Kasperu Šmajhelu, ka vrhu svetskog fudbala.

Da li ste znali da navijači širom Starog kontinenta ne bi bili u prilici da gledaju parade dvojice čuvara mreže da nije bilo dvostrukog špijuna rođenog u Poljskoj? Velika tajna porodice Šmajhel isplivala je na površinu kada je legendarni Piter otkrio kroz kakav pakao je prošao njegov otac, a Kasperov deda, Antoni Tolek Šmajhel.

foto: EPA

Naime, on je rođen u Poljskoj, a pedesetih godina prošlog veka upoznao je Dankinju Inger. Ubrzo su se Antoni i Inger zaljubili, ali je njihova veza bila zabranjena jer poljske vlasti u to vreme nisu dozvoljavale bilo kakav kontakt sa strancima.

Ipak, kada se pročulo za ovu vezu, Poljaci su pustili zaljubljenog muzičara Antonija da ode u Dansku, ali sa jasnim zadatkom - biće špijun i prenosiće informacije u domovinu. Poslušao je svoje srce Antoni, otišao put Danske, a onda se dobrovoljno prijavio u policiju i priznao šta su mu poljske vlasti naredile.

foto: Profimedia

Proveo je zatim tri dana na ispitivanjima, te je dobio novi zadatak, samo od danskih vlasti - kako bi ostao u zemlji morao je da prihvati ulogu dvostrukog špijuna, te da radi i za Dance!

U međuvremeu Antoni i Inger su dobili sina Petera i tri ćerke, a svi su državljanstvo dobili tek 1971. godine. Zbog ljubavi je Antoni Tolek Šmajhel rešio da uđe u nemoguću misiju, a posle toga planeta je dobila dva vrhunska golmana.

On sam preminuo je u 85. godini života, a tajna je dugo bila čuvana sve dok Piter Šmajhel nije rešio da je podeli sa britanskim medijima.

Kurir sport

