HOROR VESTI! Bivši predsednik fudbalskog kluba koji je igrao protiv Crvene zvezde PRONAĐEN MRTAV u svojoj kući!

Bivši predsednik FK Trabzonspor, koji je pre prošle sezone igrao i protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope, Mehmer Ali Jilmaz (76) pronađen je mrtav u svom domu, prenose turski mediji.

Ali Jilmaz je bio na čelu turskog kluba u više navrata - od 1982. do 1988, 1989. do 1992. i 1997. do 2000. godine, a u jednom periodu života bio je i ministar za sport u Vladi Turske (49. i 50. saziv).

Tokom svog perioda u politici, Mehmer Ali Jilmaz, uspeo je da izbori autonomnost Fudbalskog saveza Turske, te je organizovao sistem kakav je poznat u modernom fudbalu u ovoj zemlji.

Takođe, ostavio je trag i u bankarstvu i u turizmu.

Podsetimo, Crvena zvezda je protiv Trabzonspora igrala u Ligi Evrope u sezoni 2022/23 i oba puta je slavio domaćin i to istim rezultatom - 2:1.

