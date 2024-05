I, ŠTA ĆEMO SAD? Duljaj je otišao, Nađ došao, a PROBLEMI SU OSTALI! Kako je Partizan postao klub kom je cilj DRUGO MESTO?

Crni oblaci nadvili su se nad Humskom ulicom i veliko je pitanje kada će prestati da prate FK Partizan. Albert Nađ je na debiju kao šef stručnog štaba Partizana poražen od Vojvodine na domaćem terenu rezultatom 3:2, Crvena zvezda je malo kasnije stigla do sedme uzastopne titule, a navijači crno-belih u neverici su slušali šta njihov novi trener priča!

- Morali smo mnogo bolje u napadu, defanzivno nismo bili loši u odbrani, iako smo primili tri gola. Igrali smo protiv kvalitetne ekipe, več sam rekao da je Voša u ovom trenutku najbolja u ligi. Ništa, idemo dalje da se borimo. Drugo mesto nam je cilj od početka sezone. Moramo da probamo da pobeđujemo - rekao je Nađ za Arenu Sport i još jednom dokazao da se čitav klub nalazi u totalnom rasulu!

Kako je Partizan postao klub kom je još na početku sezone cilj drugo mesto i ko je kriv za tako nešto?

I vrapci na grani znaju da Zvezdina dominacija traje već sedam godina i da je za to vreme Partizan samo jednom bio konkurentan u borbi za titulu, te da je poslednji trofej u vitrinama crno-belih Kup osvojen u sezoni 2018/19.

Za sve to vreme trošile su se legende koje su sedale na "vruću stolicu" i preuzimale klub, a malo posle toga su mogle samo gorko da se pokaju zbog svoje odluke. Posle Marka Nikolića koji je osvojio poslednju titulu na klupi crno-belih sedeli su Miroslav Đukić, Zoran Mirković, Savo Milošević, Aleksandar Stanojević, Ilija Stolica, Gordan Petrić, Igor Duljaj i sada Albert Nađ.

Svako od njih je na neki način, manje ili više, doneo Partizanu tokom igračkih, funkcionerskih ili trenerskih dana, a na kraju su potrošeni jer su se se borili sa vetrenjačama. Legende se troše, igrači i treneri menjaju, ali funkcioneri ostaju isti!

Kada pomislite da Milorad Vučelić i Miloš Vazura ne mogu da spuste klub na niže grane desi se nova sezona koja pomeri granice dna.

Navijači su odustali od utakmica u Humskoj, borba za drugo mesto vodiće se do kraja sezone, a čak ni osobe sa invaliditetom nemaju šta da traže na stadionu Partizana, što nam je potvrdio veliki navijač crno-belih Nemanja Filipović.

- Ono što me posebno boli i što dokazuje da je sve crno i belo jeste to da koliko sam na košarci uvažavan i koliko sam im ta neka vrsta talije i Stanoja iz Montevidea, toliko sam na fudbalu "persona non grata". Ne kažem direktna, ali nijedna uprava u fudbalskom klubu, posebno ove poslednje, nisu imale sluha za osobe sa invaliditetom. Niko se nije odlučio da napravi sastanak, da se vidi šta bi moglo i trebalo da se reši kako bi osobe sa invaliditetom mogle da gledaju i fudbalske utakmice. Boli i činjenica da je fudbal bio prvi sport koji sam gledao u životu, pre tačno 22 godine, a sada ne mogu da posećujem stadion jer ne postoje uslovi za tako nešto - rekao je u intervjuu za Kurir Nemanja koji voljeni klub ne može da gleda jer kao osoba sa invaliditetom nema pristup tribinama.

I, šta ćemo sad? Duljaj nije valjao, isto kao i mnoge legende pre njega, a slična sudbina mogla bi da dočeka i Nađa ako Partizan nastavi sa lošim rezultatima. Da li je konačno vreme da i funkcioneri stave prst na čelo i zapitaju se šta ne valja ili će se nadati tom drugom mestu koje je "bilo cilj od starta sezone"? Jer dokle god se nastavi ovako izvesno je da će se u trofejnoj sali u Humskoj od novih stvari skupljati samo paučina.

Kurir sport / Žarko Sokić

