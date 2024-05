ZVEZDA JE ISKOPIRALA PARTIZAN! IMALI SMO OMLADINSKU ŠKOLU, ALI I NOVAC: Trofejni trener pita zašto klub traži pare od države!

FK Partizan grčevito se bori u Superligi za drugu poziciju koja bi mu donela kvalifikacije za Ligu šampiona i ozbiljan finansijski prihod.

foto: Printskrin/Instagram

Partizan je u svojoj istoriji dva puta igrao u grupnoj fazi Lige šampiona. Jedan od trofejnih trenera crno-belih koji je klubu doneo titulu u sezoni 2012/2013 bio je i Vuk Rašović (51), koji završava treću godinu kao šef struke Al Fejhe u Saudijskoj Arabiji.

Loši rezultati Partizana u Superligi i činjenica da su daleko od borbe za titulu teško padaju Vuku Rašoviću. Iz Saudijske Arabije nije želeo da kritikuje upravu, jer kako sam kaže, sa tolike daljine ne može da osuđuje, jer ne zna kako funkcioniše klub. Opet, imao je prilično zamerki na rad rukovodstva.

- Sve što može da donese ozdravljenju kluba, ja pozdravljam. Nismo deca, znamo kako funkcionišu stvari u Srbiji. Ne vidim da se to baš tako menja. Zna se ko upravlja Partizanom. To su neke stvari koje su malo osetljive, ali su takve. Žao mi je što su crno-beli došli u takvu situaciju. Naravno da država treba da pomogne klubu i ranije je pomagala. Ali, Partizan je ranije drugačije funkcionisao, imao je svoje prihode. Trofeji hrane navijače i Partizan pod hitno mora da bude klub koji je bio pre. Niko nema pravo da menja istoriju kluba. Što mi se čini da se dešava - rekao je Vuk Rašović za Meridian sport i nastavio:

- Nije problem izgubiti utakmicu ili titulu. Gubili smo i mi u naše vreme. Ali, ovako gubiti titulu, to nije dobro. Jedino je Aleksandar Stanojević bio ravnopravan takmac, ali svi se sećamo šta se njemu dešavalo i kakve je udarce doživljavao. Žao mi je što gledam sve ovo, definitivno Partizanu treba pomoć. Sigurno je da postoje ljudi koji su spremni da pomognu. Opet, nije Partizan privatan, zna se kako funkcioniše. Ne ide baš tako da neko kaže "evo, imamo čoveka". Sad, da pričaš sa Upravom, reći će ti da je dovela treneru više od 12 igrača. I imaju svoje argumente. Ne pamtim da je nekome dovedeno igrača kao Igoru Duljaju.

foto: Printskrin/Instagram

Vuk Rašović locirao je problem u radu FK Partizan.

- Imate situaciju da je Zvezda iskopirala ono što smo mi radili u Partizanu. I od tada ide gore. Sa Grafičarom su prekopirali Teleoptik i gurnuli ga u Prvu ligu Srbije, koja je mnogo jače takmičenje od Srpske lige. Koji god mlad igrač pokaže razliku u drugom rangu i povuče ekipu, ima mesta među 25 u Partizanu i Zvezdi. Sale Stanojević i ja smo patentirali taj sistem. I izašlo je more igrača. I zaradilo se more para. Ali, ne možeš igrača koji je igrao treću ligu da ga prebaciš u prvi tim Partizana. To je stravična greška. Košta druga liga, ali moraš da uloziš da bi ti se vratilo. Zašto se odustalo od toga - zapitao se Rašović i nastavio:

- To je pitanje za ljude koji upravljaju u sportskom sektoru. Mene niko ne može da ubedi da Partizan ne može da napravi ekipu Teleoptika koja će da se izbori plasman u drugu ligu. Ona ti treba zbog dva ili tri talenta. Nikad neće 25 igrača preći u prvi tim. Ta tri targeta moraju da imaju kvalitetno takmičenje. I oni ti onda donose potencijalno dobru zaradu. Kada imaš te sređene stvari, onda ti je mnogo lakše gore. Kada možeš tri ili četiri igrača da u junu prebaciš u prvi tim, e to je pobeda. Ali igrača koji mogu da pomognu, ne samo da budu prisutni jer su mladi. Niko ne može da ti zabrani da dobro radiš u mlađim kategorijama i praviš igrače. Ne mogu da se složim sa time da Partizan dovodi mlade igrače iz Čukaričkog. To je za mene poraz. Pored omladinske škole dovodiš igrače Čukaričkog koji ti postaju prvotimci. Izvini, ali nešto nije u redu.

Kurir sport/Meridian sport

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija