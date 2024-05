VLAHOVIĆ I KOSTIĆ DOBILI NOVOG TRENERA! Zvanično: Legenda Juventusa na klupi posle otkaza Alegriju

Fudbalski klub Juventus imenovao je Paola Montera za privremenog trenera, do kraja sezone.

Juventus je u petak otpustio trenera Masimilijana Alegrija, dva dana po osvajanju Kupa Italije, nakon što je pretio novinaru Tutosporta u tunelu Olimpijskog stadiona.

Njegov ugovor sa crno-belima isticao je na leto 2025. godine, ali se i pre incidenta u Rimu, spekulisalo da će Alegri napustiti klub na kraju sezone.

Do kraja sezone Juventusu ostale utakmice u prvenstvu protiv Bolonje i Monce.

Montero je u nedelju obavio prvi trening sa ekipom.

Paolo Montero guiderà la Prima Squadra Maschile fino a fine stagione — JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2024

Montero je trener ekipe Juventusa uzrasta do 19 godina. On je za prvi tim odigrao 278 utakmica, od 1996. do 2005. godine.

"Paolo je Juventusova legenda, prvenstveno na terenu i neko ko je dugo bio nosilac klupskog DNK na klupi. Srećno Paolo", saopštio je Juventus.

Juventus je trenutno četvrti na tabeli Serije A sa 67 bodova, koliko ima i trećeplasirana Bolonja, dok Atalanta na petom mestu ima 66 bodova.

