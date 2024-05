"HRVATE NE VIDIM U REGIONALNOJ LIGI" Komšije nisu deo VELIKOG PROJEKTA! Zvezdan Terzić: O njima ni ne razmišljam...

Ideja pokretanja regionalne lige u fudbalu prisutna je na našim prostorima unazad dve decenije. FK Crvena zvezda po tom pitanju ima jasan stav, koji je za Kurir otkrio Zvezdan Terzić, generalni direktor kluba.

foto: Nenad Kostić

Nacionalna prvenstva imaju primat u UEFA i omogućavaju klubovima da se takmiče u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencije. Nevelik broj puta klubovi iz ovog dela istočne i srednje Evrope tokom proleća ostanu bez internacionalnih takmičenja.

Baš iz tih razloga predsednik Ferencvaroša iz Budimpešte Gabor Kubatov zastupa ideju da klubovi iz ovog dela Evrope treba da organizuju tokom zime i proleća zajedničko takmičenje. Kurir je o svemu otvoreno pričao sa prvim čovekom Crvene zvezde Zvezdanom Terzićem i pitao treba li nam regionalna liga.

- Jesam pristalica regionalne lige, ali na način da ne ugrožava srpsku ligu. Ima tu nekih modusa, da se igre preko jeseni u Srbiji, pa da se prebacujemo od januara u regionalnu... Ima mnogo pitanja za razradu, ali ideja nije loša. Voleo bih da Srbija i Mađarska pokrenu nešto. Pa, da li će se pridružiti Rumunija i Bugarska, ili Slovačka i Češka... Treba napraviti pilot projekat koji bi doprineo poboljšanju kvaliteta fudbala - rekao je Zvezdan Terzić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pitali smo ga da li i hrvatske klubove vidi u tom zajedničkom projektu i dobili direktan odgovor:

- Hrvate ne vidim u toj priči! Niti razmišljam o njima.

O uspesima Crvene zvezde proteklih godina u evropskim takmičenjima govore rezultate i stavljaju je na mesto lidera ovog dela kontinenta.

- Cilj Crvene zvezde je da bude najveći, najbolji i najuspešniji klub u ovom regionu. Mi smo jedini klub iz ovog dela Evrope koji je igrao Ligu šampiona prošle godine. I to je jasan pokazatelj da smo broj 1. Od Minhena i Milana do Istnabula niko nije igrao Ligu šampiona i to učešće nam niko nije poklonio. Mi smo to takmičenje izborili na osnovu utakmicu u Evropi, ne u Srbiji. Kad smo krenuli na ovaj put 2017, pošli smo od prvog kruga kvalifikacija i stigli do grupne faze Lige Evrope - objasnio je Zvezdan Terzić i nastavio:

foto: Nenad Kostić

- Sledeće godine, opet od provog do četvrtog kruga kvalifikacija, pa do grupne faze Lige šampiona. To se nikada nije desilo u istoriji evropskog fudbala! I sada Srbija ima pet učesnika u Evropi. Evo, neka svi srpski klubovi krenu putem Crvene zvezde i uzmu velike pare. Nama niko nije poklonio koeficijente i bonuse od UEFA. Sve smo pošteno zaradili.

