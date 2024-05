MILAN LOLA SMILJANIĆ NOVI TRENER OMLADINACA PARTIZANA: Praviću igrače za prvi tim!

Novi trener omladinaca Partizana je Milan Lola Smiljanić

Smiljanić je prošao sve selekcije crno-belih, a pre debija za prvi tim, na utakmici sa Sutjeskom, 25. marta 2005. godine, igrao je za Teleoptik.

U Partizanu je bio u nekoliko navrata: od 2005. do 2007, od 2010. do 2011, od 2012. do 2013. i od 2018. do 2022. godine.

Posle kluba iz Humske, koji je napustio 2022. godine, igrao je još za Mornar iz Bara i OFK Beograd.

Sa Partizanom je osvojio tri titule nacionalnog prvaka, u sezonama 2010/11, 2011/12 i 2012/13, kao i dva Kupa Srbije, u sezonama 2010/11 i 2018/19.

Smiljanić će preuzeti generaciju dečaka rođenih 2007. i deo 2006. godine, sa kojom počinje novu fudbalsku sezonu od avgusta.

foto: FK Partizan

O sećanjima na dane iz omladinske škole, želji da postane trener, kao i planovima sa omladinskom selekcijom, Milan Lola Smiljanić govorio za Partizanov Youtube kanal u razgovoru sa Biljanom Obradović.

Smiljanić je najavio da će primarni cilj biti "proizvodnja" igrača za prvi tim crno-belih.

Kurir sport

Bonus video:

00:56 Ovako je Lola Smiljanić proslavio rođenje sina