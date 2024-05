MAJSTORICA ZA TITULU: KMF Loznica slavila u "Lagatoru"

Dva puta su gubili, ali su se na kraju ipak radovali igrači KMF Loznice u svom "Lagatoru", u četvrtoj utakmici finalne serije plej-ofa Prve futsal lige Srbije, druge odigrane u Loznici. Vodila je FON Banjica, završila prvo poluvreme sa vođstvom od 2:1, ali se osvajač Kupa Srbije i još uvek aktuelni šampion, nije predavao i na kraju je obradovao svoje navijače.

foto: T. Ilić

Loznica je morala da pobedi ukoliko nije želela da u sredu uveče preda tron, ali su gosti već posle tri i po minuta utakmice vodili 1:0, a precizan je bio Pavle Pešić. Jurišali su Lozničani, pokušavali da urade nešto da bi u desetom minutu Lenon uputio pravu raketu ka golu gostiju i poravnao rezultat.

foto: T. Ilić

Vodila se žestoka borba, goste su bodrili izuzetno bučni navijači, da bi na četiri minuta pre odmora Mladen Kocić ponovo obradovao Beograđane. Zeleno-beli su sa minusom otišli na pauzu i u nastavku odlučno krenuli po trijumf. Prvo je Marko Avramović u 26 minutu doneo izjednačenje, da bi onda drugi loznički Brazilac, Felipe Da Silva Pinjeiro u 32. minutu zatresao mrežu golmana gostiju i ‘’Lagator’’ je eksplodirao od sreće. Na pet minuta pre kraja gosti su načinili šesti faul i Lenon je imao priliku da iz slobodnog udarca uvede utakmicu u mirniju završnicu, ali nije bio precizan. Igralo se žustro, navijači oba kluba su grmeli, a onda je na tri i po minuta pre kraja FON Banjica zaigrala bez golmana, sa pet igrača u polju, i već u prvom napadu pogodila prečku. Loznica se branila do kraja susreta i odbranila, golman Jakov Vulić ponovo je bio na visini zadatka, a to je značilo da su ekipe izjednačene po broju pobeda i da će odluka o tome ko će prvi do tri pobede i titule pasti u Beogradu. Hoće li to biti FON Banjica, ili će Lozničani uzeti treću titulu u nizu i ponovo duplu krunu znaće se sledeće sedmice kada bi trebalo da bude odigrana majstorica.

foto: T. Ilić

U finalnoj seriji Loznica je u prvom meču u gostima slavila 3:1, pa poražena 5:2, onda je Banjica uzela brejk u Loznici, pobedila 4:2, a sada su aktuelni šampioni odbranili svoj teren i zakazali peti susret ove dve kvalitetne ekipe posle kojeg će, nažalost, slaviti samo jedna.

Kurir sport / T.Ilić

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta