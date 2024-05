PIKSI BEZ DLAKE NA JEZIKU O RAZNIM TEMAMA: Selektor Srbije o SPISKU, slučaju Radonjić, novom ugovoru a ovo je PRVI CILJ u Nemačkoj

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi danas se obratio novinarima pred Evropsko prvenstvo koje će se održati u Nemačkoj.

Konferencija za medije održala se u Kući fudbala u Staroj Pazovi, gde je Piksi obrazložio spisak igrača koji je saopštio u utorak, a pored toga govorio je i o raznim temama koje interesuju fudbalsku javnost u Srbiji.

Na početku svog izlaganja, Piksi je otkrio da ga raduje činjenica da je ekipa uveliko da se priprema za Evropsko prvenstvo.

- Izuzetno me raduje činjenica da smo nešto ranije krenuli sa pripremama od nekog uobičajenog programa. Objasnio sam igračima važnost turnira koji je pred nama. Ko je mogao došao je. To je 16 igrača do sad. Prvog, drugog i trećeg juna se priključuju ostali.

Govorio je Piksi o spisku za Evropsko prvenstvo.

- U ovom trenutku je ovo najbolje što Srbija ima. Ja sam ovde da donosim odluke a ne da činim nekome neke usluge. Dobro sam razmislio, i sa ovom grupom od 26 igrača sam potpuno zadovoljan - rekao je Piksi pa dodao:

- Sve ekipe na ovom turniru startuju od nule. Svi imaju iste šanse. Učinićemo sve da taj prvi korak napravimo uspešno, a to je da se kvalifikujemo u drugi krug. Kasnije će fokus i razmišljanje ići u tom pravcu ko nam je sledeći protivnik. Pored defanzivnih taktičkih stvari, obratićemo pažnju na fizičku sprenost. Fizička angažovanost mora da bude na maksimumu. Posebno me raduje to da ambulantu koju sam imao pre dve godine, sada nemam. Važno je da nema povreda i to je jedan vrlo bitan segment za mene kao trenera.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Nedavno je odjeknula vest da Nemanja Radonjić neće da igra za reprezentaciju dok je Piksi selektor.

- Ja nemam nameru da govorim o igračima koji nisu na spisku. To su sve divni momci. Odluka je takva kakva je na osnovu nekih podataka, statistika. Nema apsolutno nikakvih ličnih problema. Nije samo on, nego i drugi igrači koje ste navikli da vidite u reprezentaciji. Nije samo on, nego i ostali - rekao je Piksi pa dodao:

- Kako je rekao, da li je rekao, ja u to ne ulazim. Pretpostavljam da kada bi mu stigao poziv da bi se odazvao. Cenim ga puno, mislim da je odličan fudbaler. ali, neke stvari su nedovoljne da biste bili ovde.

Mnoge je iznenadila činjenica da se na spisku nije našlo ime Strahinje Erakovića.

- Da bi neko došao, neko mora da ode. Moje razmišljanje je da na spisku bude 6 centralnih bekova. Ne 7, ne 8, ne 9. Moja odluka je takva kakva je. Erakovića cenim, on je budućnost fudbala i očekujem da se vrlo brzo vrati u reprezentaciju. To je to: Spajić i Stojić su na spisku. Razumem razočarenje i ljutnju. Ali, budem i ja razočaran i ljut kad ne pobedim Bugare, pa me niko ništa ne pita. Sukob ne postoji, zaista ne postoji, niti će postojati. Svi igrači koji su bili pozivani, slao sam im pozive zbog kvaliteta, ne zbog prijateljskih i kumovskih razloga. Bitno je da ja to znam i savest i da mirno spavam i savest mi je čista. Relacija selektora i igrača mora da bude na tom nivou. Samo uzajamno poverenje može da nas dovede do uspeha.

foto: FSS

Čestitao je Piksi Orlićima na velikom uspehu koji su ostvarili.

- Čestitam našim igračima do 17 godina koji su u polufinalu Evropskog prvenstva. Čestitam i selektoru Damjanoviću. Mnogi igrači su pokazali da su budućnost srpskog fudbala. Ne treba da brinemo... Mislim, treba, ali za par godina će biti na nivou da bismo bili u vrhu.

Srbija će imati dve provere pred početak Evropskog prvenstva. Najpre će 4. juna izabranici Dragana Stojkovića igrati protiv Austrije, a potom četiri dana kasnije rival Orlova biće selekcija Švedske.

- Ove dve utakmice shvatamo najozbiljnije. Austrija je kvalitetna, Švedska takođe. Situacija nije ista kao u martu mesecu, tada je sve bilo drugačije, ceo ambijent i sve što se dešavalo. Ovo je nešto što smo mi želeli i tražili. Tražili smo da budemo na potrebnom nivou u svm segmentima fudbaske igre. Da dobijemo na samopouzdanju. Ozbiljno shvatamo te dve utakmice, treba biti pametan i ne treba praviti gluposti po pitanju sastava tima. I Aleksandar Mitrović i Sergej dolaze tek 2. juna oko ponoći. Jović i Milenković tek 3. juna. Ako neko misli da oni treba da igraju 4. juna onda nemam komentar. Igrači će biti na klupi, ne na tribinama - kazao je selektor Orlova.

U avionu za Nemačku će se naći i štoper Crvene zvezde, Uroš Spajić.

- Kakve muke. Ljudi to predstavljaju, bar za mene, stvari koje dolaze jedna posle druge. Nema nikakvih dilema, kada ste sigurni u nešto. Od marta 21. godine kada sam postao selektor, Uroš Spajić je bio član reprezentacije. Drago mi je da se vratio u formu i vratio je nadu da produži svoju karijeru s obzirom na tešku povredu ukrštenog ligamenta pred Svetsko prvenstvo.

foto: Starsport©

Piksi u Nemačku vodi trojicu golmana, Vanju Milinkovića - Savića, Predraga Rajkovića i Đorđa Petrovića.

- Da li sam odlučio za prvog golmana? Jesam, ali nije u redu da to kažem sada. Ima vremena, imamo trojicu sjajnih golmana koji su izuzetno kvalitetni i posvećeni svom timu. Srbiji može samo da imponuje to... Pohvalio sam i golmana Partizana Jovanovića koji je imao odličnu sezonu i bio je najbolji igrač svog kluba, ali jednostavno možemo da imamo samo trojicu golmana. Da ga nije bilo, pitanje na kom bi mestu Partizan završio. Mislim, malo se šalim, ali imamo izuzetno dobre golmane.

Veruje Piksi da njegovi miljenici mogu da se nose sa Englezima.

- I pre dve godine smo imali teškog protivnika u Brazilu, iako smo bili u egalu, problem je bio što u napadačkom smislu nismo bili na nivou zbog problema koje smo imali. Tamo gde smo bili najjači, nismo mogli da odgovorimo na taj izazov. Imamo sad Engleze koji su jaka ekipa, poštujemo ih, ali verujemo da možemo sa njima. Nisu vanzemaljci, fudbal je igra 10 na 10, pa ćemo da vidimo u kakvom smo stanju. Samo da nemamo problema kao pre dve godine", rekao je Piksi pa se osvrnuo na fizičku spremu svojih igrača:

- Sada nije bitno da li sam zadovoljan, završili su sezone, imali su i malu pauzu, a sad svi moraju da dođu do istog nivoa. I vrlo ozbiljno shvatamo predstojeće takmičenje. Hoćemo da odigramo najbolji fudbal koji možemo. Ako je neko bolji od nas, pružićemo ruku. Ali, mislim da svima možemo da napravimo problem - rekao je Stojković.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Mnoge interesuje sa koliko napadača će Piksi igrati u Nemačkoj.

- Nikad nisam imao neku vrstu dileme, kakvu god odluku budem doneo, to će biti potkrepljeno mojim rešenjima. Sad pričamo da li dva napadača ili jedan, a pre je bilo koliko odbrambenih igrača. Svaki igrač mora da zna svoju funkciju. Jedan ili dva napred, njihove uloge se ne menjaju.

Piksi je nedavno produžio ugovor, pa će voditi reprezentaciju Srbije do Svetskog prvenstva 2026. godine.

- Da nisam zadovoljan, ne bih potpisao. Niko ovde nije na silu, da mi drže pištolj na čelu da se mora nešto. To je dogovor dveju strana, ja ne mogu da potpišem sam sa sobom. U svakom slučaju mi daje jednu ekstra motivaciju da nastavim da radim, daje mi kontinuitet da mogu da radim. I za igrače znači jer znaju da će imati selektora neko vreme. Odbio sam ponude u martu zbog FSS zbog činjenice da mi nastavimo saradnju. Mogao sam da zaradim puno više para, ali to nije bio moj motiv. To što se ranije dogovorilo, egzekucija je bila na kraju jer sam tražio da se sve sačeka do kraja prvenstva Srbije - rekao je selektor Srbije.

foto: MICHAL SVÁČEK / MFDNES + LN / Profimedia

Objasnio je Piksi zbog čega je pozvao Veljka Birmančevića.

- Znate ga, pratili ste šta sam i ja, videli ste brojke koje je postigao, učinak koji je imao, forma... To je ono što me je nateralo da ga stavim među 26 igrača. I to je jedan pošten odnos, svi igrači imaju mogućnost da me ubede i uradio je to na jedan perfektan način. Bilo bi nefer da nije ovde. Moj posao je da pratim, da cenim, da zapisujem, a na kraju sam ja taj koji donosi odluke. Ako neko drugačije misli, to je njegov problem. Na kojoj poziciji ga vidim? Brz je, ima brzinske karakteristike i sve što je u napadu, može da odigra. I levo ,desno, iza napadača. To vidimo i na treninzima.

Podsetimo, Orlovi će prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu odigrati protiv Engleske 16. juna, zatim četiri dana kasnije protiv Slovenije, dok će izabranici Dragana Stojkovića grupnu fazu zaključiti protiv Danske, 25. juna.

