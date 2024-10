Četiri greške i četiri gola ! Nije Inter ekipa koju smeš tako jeftino da počastiš, pogotovo na njegovom terenu i to u Ligi šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde skupo, ma preskupo su platili školu igranja protiv top ekipa najelitnijeg UEFA fudbalskog takmičenja. Kad greške dođu od najiskusnijih, onda to boli, baš boli. Videlo se to i po izjavama trenera Vladana Milojevića posle utakmice. Bio je nemoćan i utučen, bez obzira što je to želeo da sakrije.