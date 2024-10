Fudbalska reprezentacija Srbije je u utakmici 3. kola grupe A4 Lige nacija u Leskovcu pobedila Švajcarsku sa 2:0 (1:0), a najzaslužniji za trijumf su kapiten Aleksandar Mitrovć i golman Predrag Rajković.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije podelio je loše vesti - pričao je o povredi Saše Lukića.

- Došlo je do istegnuća ligamenta desnog ramena, po nekoj proceni to je mesec dana pauze otprilike. Ono što znamo za sada. Lepo veče za nas, ali eto, to moramo da prihvatimo. Znaćemo više o stanju kada bude napravljen pregled i kada doktori budu dali dijagnozu - rekao je Piksi.

Selektor Srbije se potom "bacio" na analizu meča:

- Odlučila su dva gola, oni se računaju, nije bitno kada ih postignete, nego da ih postignete. Mislim da smo odigrali takmičarsku utakmicu, znali smo protiv koga igramo, evo nekoliko dana koliko smo zajedno smo vežbali na tim stvarima, jednostavno smo se trudili da budemo na nivou. Na kraju mislim da je zaslužena pobeda, da smo pokazali neke stvari koje mene zaista raduju, to je jedna borbenost, odgovornost svih igrača, jedan respekt prema onome što je dogovoreno, što radimo i treniramo, postignuta su dva gola, neke šanse koje smo kreirali su bile dobre i ostavili smo dobar utisak. Lepo veče za sve nas, za sve koji su došli na stadion, narod voli pobede i mi smo do pobede uspeli da dođemo.

Petar Aleksić

Na startu drugog poluvremena u igru je umesto Marka Grujića ušao Luka Jović.

- To je stvar za analitičare da se bave time i da daju svoja mišljenja, ali bitno je ono što ja mislim i kako ja vidim utakmicu. Znate kako - igramo sa ekipom Švajcarske koja je mnogima pravila probleme, mnoge velike ekipe su bile poražene od njih. Oni su jedna izvanredna ekipa sa puno iskustva i dobrih igrača i mogu da kažem da su u posedu lopte jedni od vodećih u Evropi. Mi smo to znali. Mislim da je svaki naš izbor taktike, da se izađe visoko i da pokušamo nekom samoubistvo – zato smo bili strpljivi. Promena je došla kao ideja, ja sam znao već negde u 35. minutu da ćemo to uraditi, samo sam čekao 45, jer nije u redu da ranije menjam. Video sam kao jednu ideju da Mitrović dobije malo više pomoći, jer je bio dosta izolovan, što je na kraju krajeva i jedan taktički deo kada igrate sa jednim napadačem. Želeli smo da pored tog vođstva od 1:0 dođemo brzo i do drugog gola, to je taj neki trenerski rizik, osećaj koji sam ja tako video i tako odlučio i mislim da je šteta što Luka nije postigao gol jer je bio u dve zaista mrtve šanse. Ali dobro, to je tako, doći će golovi i sa njegove strane. Verujem u to.

Starsport

Piksi se posle meča srdačno pozdravio sa Granitom Džakom.

- To su uobičajene čestitke, pitali smo o putu, da se vidimo za mesec dana, prijatan razgovor u svakom slučaju. Rekao mi je da je bilo sve okej, da su imali super boravak, da su sleteli na aerodrom u Nišu.

Švajcarci su se žalili i na stanje terena u Leskovcu...

- I ja sam se žalio! Podloga nije bila u savršenom stanju, to je istina, ali znate... Kada dve ekipe izađu na teren isti su uslovi za sve. Prosto je tako, mogu da kažu šta hoće, ali iskreno govoreći nisam video nikakav problem za Švajcarce da igraju dobar fudbal, jer su to i uradili. Na kraju, mi smo pobedili, posebno u drugom poluvremenu smo igrali veoma agresivno i direktno, i zato smo pobedili. Ali da, ako pogledate uslove u Ženevi, tamo je još i gore! Ali ovo je samo jedna utakmica, na kraju krajeva.

Petar Aleksić

Govorio je Piksi i predstojećim izazovima u Ligi nacija.

- Što se tiče puta, sa Dancima sam više bio ljut na problem puta, ustali smo u pet ujutru, to nije dobro za profesionalnu ekipu. Bio sam u pravu, ali kada pogledate tu grupu od igrača od pre mesec dana, tu je Jović bio u špicu i to on koji protiv Španije u Beogradu nije tražio izmenu. Teško je očekivati da dve utakmice potom odigra na istom nivou, onda nemate alternativu. Letimo za Malagu, pa ćemo doći za Kordobu, pa ćemo na miru da pripremimo utakmicu, imaćemo dovoljno vremena. Letimo oko podneva, tako da ne moramo da hvatamo pekarski avion. Nije mi drago kada izgubim igrača zbog povrede, Saša Lukić je važan šraf, moramo da pronađemo zamenu, Grujić je odigrao 45 minuta, Mitrović odigrao 70 minuta, želja je bila da ga odmorim. Kada nosite dres reprezentacije, normalno je da imate odgovornost i obavezu, ljudi i mediji koji dođu na stadion, ne interesuje vas da li ćemo izgubiti ili pobediti. U ovom danu, u ovim proverama, svaka je važna, naša obaveza je da dajemo maksimum, da iz utakmice u utakmicu osvajamo bodove, pa će se na kraju podvući crta i videti gde smo. Drago mi je da je ova utakmica bila takmičarska, baš dobra i da smo pokazali karakter jedan, timski duh, da smo pokazali da bez obzira na momente kada je kroz posed Švajcarska dominirala, da nismo gubili glavu, da smo znali da ćemo da dođemo do daha i da ćemo da ugrožavamo. Treba biti pametan, inteligencija je jako bitan faktor, ne treba biti glup.

Kurir

Pričao je selektor i o Kosti Nedeljkoviću.

- Imam poverenje od kako sam postao selektor, ono što pokazuje zajedno sa ostalim igračima, on je neko ko zaista igra i hoće da igra pametno. Borbenost, fizička sprema, požrtvovanost, počeo je pametno da igra. Nema više nekih izleta. Mi trenutno, dugo vremena igramo sa trojicom štopera, treba onda da tražimo levog, ne centralnog štopera, a ni Kosta ne treba da kopira nikoga, da ostane svoj, klinci koji dolaze, koji sanjaju da naprave karijere na toj poziciji, mogu da gledaju to kao primer.

Petar Aleksić

O izmeni Maksimović - Mitrović u 73. minutu.

- Nije bila ciljana, nego kao što sam rekao, želeo sam da posle onakvog gola, da čovek treba dobije otvoreni aplauz od svih, a i da se odmori. Imamo još jednu jako bitnu utakmicu za tri dana, to je jedna koincidencija, samo je falilo da mu da traku. Onda bi to bilo baš onako. Onda bih morao i to da objašnjavam, šalim se.

O Strahinji Pavloviću:

- On je igrač koji ima moje apsolutno poverenje, još od 2021. godine kada sam postao selektor, tako da to apsolutno nije upitno. Ono što pokazuje, zajendo sa ostalim igračima, on je neko ko zaista igra... Počeo je da igra pametno. 'Ajde borbenost, fizička sprema, ideje, požrtvovanost - sve je to u redu, ali počeo je i pametno da igra. Čini mi se da nema više nekih onih izleta u prostor kada se izgubi lopta pa onda kažnjavaju protivnici. Drago mi je zbog njega, on je neupitan što se tiče naše odbrane i on je igrač koji ima moje poverenje. Neka ostane svoj, ne treba da kopira nikog, nek ostane svoj a klinci koji dolaze i koji jednog dana maštaju da igraju za reprezentaciju i da naprave karijere na toj poziciji mogu da ga gledaju kao jedan dobar primer.

Petar Aleksić

Piksi je iskoristio priliku da porazgovara i o "ratničkom mentalitetu"

- Ne može bez toga ako hoćete da budete dobar tim, to su normalne stvari u profesionalnom fudbalu. Morate da date sve od sebe, poslednji atom snage. Neko će reći ratnički duh, mogu ljudi da govore kako god, ali pre svega je fudbal kolektivna igra i ako svi daju sve što treba da daju, onda šanse za uspeh rastu. Meni se dopada ova Srbija, ima tu još problema, stvari koje treba da radimo, da ispravljamo, da budemo bolji, ali bože moj, niko nije perfektan. Moramo da to poboljšamo, ali sa te strane borbenosti, želje da se timu pomogne, to je jednostavno bilo na visokom nivou. To su mogli ljudi na stadionu da uoče, a i ljudi pored TV-a su mogli da vide u jednoj jako bitnoj utakmici. Ono što je bitno pored pobede jeste da su se desile lepe stvari, Mitrović je postigao lep gol, jedan od lepših, požrtvovanje da se stigne do lopte, umor koji je imao pri tom trku i onakav udarac, to je za TV špice. Mali Maksimović je debitovao sa 17 godina, pamtiće ovo veče, Rajković na golu je bio perfektan, ne samo što je odbranio penal, to je u opisu da spreči gol sa bele tačke, nego konstantnost i ozbiljnost i sigurnost na kraju krajeva. To je jako bitno za jedan tim i još par stvari se desilo, jedino to sa Lukićem je bilo tako i šta da radimo, želimo mu da se vrati na teren.

Pred kraj konferencije pričao je i o narednom protivniku - španiji.

- Moramo da damo sve od sebe, radujem se utakmici, odmah da vam kažem, raduje me što igramo sa najboljom ekipom u Evropi, pa ćemo videti. Momci ne treba da se opterećuju imenima, nego da prate svoj instinkt i da daju sve od sebe. Nemamo toliko vremena, ali dovoljno da sagledamo u kakvom stanju su igrači. Moguće da će doći do nekog osveženja. U svakom slučaju, hvala Leskovcu na velikoj podršci.