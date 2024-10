- Naravno da je dobro da ulažemo, u košarci imaju dobre rezultate i Partizan i Crvena zvezda. Ovo sa Fudbalskim klubom Partizan mi je žao što je stanje vrlo loše. Verujem da će se to promeniti. Vidim da je Rasim sa mnogo energije krenuo u to, ali mora da razume da moraju da budu temeljnije promene od onih koje je najavio, iako je to izuzetno teško. Reprezentacija ima važne utakmice 15. i 18. novembra u Cirihu i Leskovcu, gde će sada teren biti idealan a ne blatnjav na divnom stadionu. Koliko sam čuo, pozivu se odazvao Dušan Vlahović, Ivan Ilić, Gudelj, Mladenović... svi naši igrači koji nisu bili, tako da ćemo biti kompletni.

- Razgovarao sam sa njim i srećan sam zbog toga što je Pešić ostao selektor. Razgovaraću sa svojim prijateljima, neke preliminarne razgovore sam već obavio, pošto sam najviše vremena proveo u zemunskoj Mladosti, pa ću da zovem Pujketa, košarkaškog trenera, pa ću imati tokom leta više vremena da vodim neku decu od maja meseca. Mislim da ću do januara da završim fakultet za košarkaškog trenera. Mislim da mogu da naučim nešto decu 10-12 godina. Što se tiče državne lige, to nije posao za mene, to je pitanje za Košarkaški savez i košarkaške radnike. Što se tiče para, mi kao država dajemo ubedljivo najviše. Sit sam tih priča i trikova i Zvezdinih i Partizanovih ljudi, tobož se plaše mene i diktature, sve bi bilo drugačije da mi nismo tu. Oni uzimaju sve to, ne daje to Vučić, nego oni mene primoravaju... Mi dajemo ogroman novac jer mislimo da je to strašna promocija Beograda. I navijači Zvezde i Partizana prave izvanrednu atmosferu. To je promocija Beograda i Srbije na nedeljnom nivou. Nije realno da budete prvaci Evrope, ali imamo dve ekipe u prvih deset. Što se tiče lige o tome odlučuje Košarkaški savez, a tamo je Čović. Kao i uvek, tražiće više para.