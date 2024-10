- Izgubio sam sina sa svojom tadašnjom devojkom, danas mojom suprugom. To je bila jedna od stvari koja me potakla da počnem da razmišljam. Vratio sam se u Italiju, ali me niko nije hteo, čak ni klubovi iz Serije B. U Sionu sam želeo da prestanem sa fudbalom, posle stvari koje su mi se desile. Rekao sam sebi - ko me tera da patim ovako. Povredio sam se, a istovremeno sam izgubio sina. Pet meseci noćne more. Hteo sam da prestanem, ali sam pogledao u sebe i nastavio.