- Ipak, ubrzo je počeo da me napastvuje, dodiruje, da me primorava kako bi me poljubio. Zastrašivao me je... Osećala sam se uplašeno, uhvaćeno u zamku. Jedne noći mi je ponudio da prespavam u apartmanu u sklopu "Herodsa" i onda se pojavio u njemu. Naterao me je da sednem na sofu, držao me je, ljubio, a ja sam sve jedva nekako izvukla. Možda me je spasilo to što je on poznavao moje roditelje, ali bilo je strašno.