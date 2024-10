- Drugi gol koji smo primili, način na koji se to desilo, to su detalji koji ne bi trebalo da se događaju. Da li je Monako ušao jače ili mi nismo kako treba? Neophodno je da budemo iskusniji, pametniji i “namazaniji”, ne možemo da primimo gol na takav način. Pre toga smo imali akciju, kao i igrača manje u polju, s obzirom na to da je Olajinka bio van terena posle sumnjive situacije. Mislim da je to sve psihološki uticalo na ekipu - rekao je Milojević.