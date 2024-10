"Partizan je nama najveći konkurent bez obzira u kakvoj god da je situaciji. To je veliki klub, klub veliuke tradicije i istorije, tako da zaslužuje respekt svih ljudi, pa i nas Zvezdaša. Ja sam dugogodišnji prijatelj sa Predragom Mijatovićem. Iznenadio me je što je u ovom trenutku polarizacije Crvene zvezde i Partizana, i uopšte društva svuda u svetu, odlučio da me pozvao. Rekao je Terza, hajde da ručamo, neću da se krijemo", kazao je Terzić tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS.