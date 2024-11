"Bitno je da poštujemo protivnika, Vojvodina je jedna od ekipa koja pretenduje na Kup Srbije i na nacionalno prvenstvo, bez obzira na to što su trenutno u bodovnom zaostatku. Promenili su i trenera, gospodin Lalatović je doneo neku novu energiju, on je sigurno čovek koji poznaje Vojvodinu, kojeg vole navijači i siguran sam da će on iz njih izvući maksimum", rekao je Milojević za klupski sajt.