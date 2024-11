"Krivim ljude iz Fenerbahčea koji su me doveli ovde. Oni su mi samo polovično rekli istinu. Nisu mi rekli celu istinu jer da jesu, ne bih došao. Ali uz polu istinu i moje momke, borimo se protiv protivnika i sistema", rekao je Morinjo za beIN Sports.

"On (Karaoglan) je bio spreman da donese odluku za dva penala koje sudija nije dosudio, a onda je pio turski čaj kada je bio očigledan penal za nas, a on ga nije dosudio", dodao je on.