Od 2010. do 2017. Zoran Tošić je igrao za CSKA, sa kojim je postao trostruki šampion Rusije i dva puta osvojio Kup i Superkup zemlje. Dres Partizana nosio je u dva navrata, od 2007. do 2009. i od 2017. do 2020. godine. Sa crno-belima ima dve titule, u sezonama 2007/2008 i 2008/2009, kao i četiri Kup Srbije 2008, 2009, 2018. i 2019. godine.