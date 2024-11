"Sa Sergejom sam obavio tri razgovora u poslednjih 15 dana. Ali, on ima jednu psihološku blokada i potrebno je da prođe vreme. Jednog dana će se odazvati, ali u ovom momentu ne. Nije problem ni reprezentacija, ni selektor, već se on tako oseća i ima tu psihološku blokadu. Što se Vanje tiče, on brani za Torino, verovatno je vama i nama čudno što se žali na povredu. Koliko znam, tokom nedelje on ide na terapije, a vikendom branio za Torino. Eto, to je to", rekao je selektor.