"Bio sam na utakmici Partizana i Čukaričkog. Odlična utakmica, lepo vreme. To je važno. Lepa fudbalska predstava i to je stvar kluba i njihovih odluka. Ima puno posla, sigurno, a kako će i šta će ne ulazim u to. Mogu reći da su dosta srećno dobili utakmicu jer je Čukarički mnogo dobro odigrao, a za mene neutralnog je bilo odlično. To su klupske stvari, ne mešam se u to i sve najbolje svima", rekao je Stojković.