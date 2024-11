"Nisu me zvali, ali uopšte ne razmišljam o tome. Sada kao navijač patim zbog Real Madrida. To je bila odluka o kojoj sam bio prilično jasan, osetio sam da je došlo vreme. Izuzetno sam ponosan na sve što sam uradio u Realu, ali ne žalim što sam otišao", rekao je Fernandes za COPE.

"Ne moram ni da lažem, logično je da više zarađujem ovde nego u Real Madridu", dodao je on.