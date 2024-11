"Počeli smo dobro, ali smo onda izgubili koncentraciju nakon što je Adamu Salaju pozlilo. Ne bih nikome poželeo ovo što sam prošao, u meni se odigravalo isto ono što sam osećao sa Barnijem na Evropskom prvenstvu. Odigrali smo ceo meč za Adama, on je toliko učinio za mađarski fudbal da smo se borili za njega na terenu. Ono što se desilo bilo je u glavama, ali svi su se složili da se za to moramo izboriti. To je sve što sada mogu reći", rekao je Soboslaj.