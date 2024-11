Nejmar je karijeru počeo u Santosu, za koji je od 2009. do 2013. godine odigrao 225 utakmica, postigao 136 golova i imao 64 asistencije. On je predvodio ekipu do trofeja u Kupu Brazila 2010. godine, Kupa Libertadores 2011. godine i godinu dana kasnije do Rekupa Sudamerikana.