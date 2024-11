Koje su vaše najbolje osobine? Deluje da su to brzina i dribling.

- Iskreno, najbitnije mi je da igram. Naravno da postoje pozicije koje preferiram, ali moram da se prilagodim trenutnoj situaciji i igram tamo gde za to postoji mogućnost. Dosta trenera kroz karijeru me je videlo na različitim pozicijama i to mi nije nikada predstavljalo problem, naprotiv, uvek sam se trudio da budem na visini zadatka.