To je drugi uzastopni remi crno-belih u prvenstvu, pa zauzimaju treće mesto na tabeli sa 28 bodova.

"Ostali smo bez dva igrača (Gajas Zahid i Đorđe Jovanović) i to je to što imamo. Biće još ovakvih utakmica, ako neko očekuje spektakularni fudbal, neće to biti baš tako. Mi ne možemo nikoga lagano da dobijemo, bez ova dva igrača biće još teže. Moramo da igramo meč po meč", rekao je Milošević, prenela je Arena sport.