- Ife je dobio udarac oteklo mu sa strane, to je malo pocepano. Sigurno neće biti za sledeću utakmicu, kao i protiv Igokee. Što se tiče Pokuševskog, ima povredu na tabanima i odradili su sve da ga osobosope da sutra trenira. Vašington odigrao odličnu utakmicu, odbrambeno veoma angažovano plus ovo zakucavanje u kontri, to se odavno nije videlo - počeo je Željko Obradović