Nisam ni mogao da zamislim kada je sudija svirao kraj da će ova utakmica biti ovoliko loša. Bez golova, bez šansi, bez fudbala. Liga šampiona je jedno neverovatno takmičenje, ali to sigurno nije zbog utakmica poput one u Hrvatskoj! Utakmica u kojoj počneš da preispituješ određene stvari. Dobra strana je barem to što je završeno, pa je svako slobodan da gleda naredne utakmice u ovom kolu Lige šampiona.