Svi zvezdaši do ulaznica za poslednji meč u jesenjem delu takmičenja mogu doći već danas ONLAJN putem. Blagajne stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u subotu od 11.00 do 16.00 časova, kao i na dan utakmice od 10.00 sati do početka meča.