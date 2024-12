"Problem dolazi od svih nas, a ne od jednog igrača. Kada smo u prošlosti postizali golove, a Erling je bio golgeter, to je takođe bilo zahvaljujući timu. A kada imate probleme u odbrani, na sredini, to su problemi za sve, to je ekipni, a ne posao jednog igrača. Bilo bi suviše lako da je samo jedan igrač odgovoran", rekao je Gvardiola.